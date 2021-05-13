Колишня солістка гурту "Тату" рветься до Держдуми та переживає за жінок

Юлія Волкова йде в політику / Вконтакте

Колишня учасниця популярного свого часу гурту Тату Юлія Волкова йде в політику. Вона подала документи на участь у праймеріз Єдиної Росії, які відбудуться з 24 по 30 травня, "засвітила" свій передвиборчий ролик.

"На цьому тлі згадується славне минуле Івановської області в сфері легкої промисловості. І приходить розуміння, що раніше наші батьки могли розвивати економіку області і країни, а зараз всі роблять вигляд, що навколо все добре", - говорить вона на своєму YouTube-каналі.

При цьому в кадрі Волкова, котра стоїть в білому костюмі, запевняє, що добре знайома з проблемами Івановської області - низьких зарплатах, які змушують чоловіків їхати від сімей заради можливості заробити, і "прикрощами жінок-трудівниць, на плечах яких тримаються сім'ї".

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Вона звинуватила чиновників Івановської області в "розрусі і зниженні рівня життя".