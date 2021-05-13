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Бывшая солистка группы "Тату" рвется в Госдуму и переживает за женщин

13 мая 2021, 22:56
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Волкова, стоящая в белом костюме, заверяет, что хорошо знакома с проблемами Ивановской области - низких зарплатах.

Юлия Волкова
Юлия Волкова идет в политику / Вконтакте

Бывшая участница популярной в свое время группы Тату Юлия Волкова идет в политику. Она подала документы на участие в праймериз Единой России, которые пройдут с 24 по 30 мая, "засветила" свой предвыборный ролик.

"На этом фоне вспоминается славное прошлое Ивановской области в сфере легкой промышленности. И приходит понимание, что раньше наши родители могли развивать экономику области и страны, а сейчас все делают вид, что вокруг все хорошо", - говорит она на своем YouTube-канале.

При этом в кадре Волкова, стоящая в белом костюме, заверяет, что хорошо знакома с проблемами Ивановской области - низких зарплатах, которые вынуждают мужчин уезжать от семей ради возможности заработать, и "горестями женщин-тружениц, на плечах которых держатся семьи".

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Она обвинила чиновников Ивановской области в "разрухе и снижении уровня жизни".

  • Ранее Главред писал о том, что российский депутат Госдумы Руслан Бальбек резко раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о Второй мировой войне и назвал Украину "чистильщиком сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя". Он утверждает, что Зеленский якобы отрицает роль народов Советского Союза в борьбе с нацизмом.

новости России Юлия Волкова Госдума РФ
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