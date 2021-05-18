Колишня ведуча 1+1 стала спікером України на Євробаченні 2021

Tayanna представить оцінки від України на Євробаченні / Instagram

В Україні напередодні першого півфіналу Євробачення 2021 визначилися з тим, хто оголошуватиме результати голосування музичного конкурсу в нашій країні.

Співачка і колишня ведуча проекту ЖВЛ на 1+1 Tayanna ввечері 22 травня вийде на зв'язок з Роттердамом та іншими країнами, щоб розставити оцінки від української колеги експертів.

"Представником України на пісенному конкурсі Євробачення - 2021 виступить співачка Tayanna, яка в прямому ефірі фіналу 22 травня, в суботу, оголосить результати голосування Національного Журі України", - говорися в заяві офіційного представництва каналу суспільне на Євробаченні.

Tayanna / instagram.com/suspilne.eurovision

Таянна двічі брала участь у відборі на Євробачення, але не отримала достатньо голосів, щоб перемогти і поїхати на музичний конкурс.

Спочатку співачка поступилася перемогою рок-групі O. Torvald в 2017 році, а в 2018 році співакові з Одеси Кості Бочкарьову - Меловіну.

Вже ввечері у вівторок, 18 травня, відбудеться довгоочікуваний перший півфінал Євробачення-2021, в якому представник України Go - а з піснею Шум виступить передостанньою.

65-ий пісенний конкурс коментуватиме Тимур Мірошниченко.

Як відомо, за правилами, українці вже зможуть голосувати, але за кого завгодно з учасників першого півфіналу, крім України.

Другий півфінал пройде 20 травня, а фінал – 22 травня.

Подивитися онлайн всі випуски ЖВЛ з Taynna можна на сайті 1+1 video.