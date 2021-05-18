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Бывшая ведущая 1+1 стала спикером Украины на Евровидении 2021

18 мая 2021, 10:13

Украинская певица Таянна выйдет на связь 22 мая, чтобы назвать, как в Украине выставили оценки участникам.

Tayanna
Tayanna представит оценки от Украины на Евровидении / Instagram

В Украине накануне первого полуфинала Евровидения 2021 определились с тем, кто будет оглашать результаты голосования музыкального конкурса в нашей стране.

Певица и бывшая ведущая проекта ЖВЛ на 1+1 Tayanna вечером 22 мая выйдет на связь с Роттердамом и другими странами, чтобы расставить оценки от украинской коллеги экспертов.

"Представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 выступит певица Tayanna, которая в прямом эфире финала 22 мая, в субботу, объявит результаты голосования национального жюри Украины", - говорися в заявлении официального представительства канала Суспильне на Евровидении.

Tayanna
Tayanna / instagram.com/suspilne.eurovision

Таянна дважды принимала участие в отборе на Евровидение, но не получила достаточно голосов, чтобы победить и поехать на музыкальный конкурс.

Сначала певица уступила победу рок-группе O.Torvald в 2017 году, а в 2018 году певцу из Одессы Кости Бочкареву - Меловину.

Уже вечером во вторник, 18 мая, состоится долгожданный первый полуфинал Евровидения-2021, в котором представитель Украины Go-А с песней Шум выступит предпоследней.

65-ый песенный конкурс будет комментировать Тимур Мирошниченко.

Как известно, по правилам, украинцы уже смогут голосовать, но за кого угодно из участников первого полуфинала, кроме Украины.

Второй второй полуфинал пройдет 20 мая, а финал – 22 мая.

Посмотреть онлайн все выпуски шоу ЖВЛ с Tayanna можно на сайте 1+1 video.

Татьяна Решетняк Tayanna новости шоу бизнеса Евровидение-2021
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