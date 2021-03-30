Стало известно, после кого выступает Украина на Евровидении 2021

Организаторы Евровидения в 2021 установили порядок выступления стран-участниц в первом и втором полуфиналах музыкального конкурса, который пройдет в Роттердаме.
Утром 30 марта EBU определились с тем, кто за кем будет выступать в первом и втором полуфиналах Евровидения 2021.
Украина, которая выступает в одной группе с Россией, будет выступать почти в самом конце - после нас только Мальта.
Первой будет выступать Литва, потом Словения, Россия, Швеция и пятой - Австрия.
В первую десятку также вошли Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия и Хорватия.
Перед Украиной Бельгия, Израиль, Румыния и Азербайджан.
Во втором полуфинале выступает 17 стран - баланс неровный, потому что в последний момент из Евровидения была дисквалифицирована Беларусь.
Евровидение 2021 - как и когда пройдет конкурс
- Украину на Евровидении 2021 представит группа Go_A. Согласно жеребьевке, группа с песней Шум выступит в первом полуфинале.
- Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.
- Организаторы Евровидения определились с типом проведения мероприятия в условиях карантина.
Автор: Александр Галаджий