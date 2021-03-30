Стало известно, после кого выступает Украина на Евровидении 2021

Евровидение 2021 / www.ebu.ch

Утром 30 марта EBU определились с тем, кто за кем будет выступать в первом и втором полуфиналах Евровидения 2021.

Украина, которая выступает в одной группе с Россией, будет выступать почти в самом конце - после нас только Мальта.

Первой будет выступать Литва, потом Словения, Россия, Швеция и пятой - Австрия.

В первую десятку также вошли Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия и Хорватия.

Перед Украиной Бельгия, Израиль, Румыния и Азербайджан.

Во втором полуфинале выступает 17 стран - баланс неровный, потому что в последний момент из Евровидения была дисквалифицирована Беларусь.

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