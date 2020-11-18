Евровидение 2021 - распределили порядок выступлений на конкурсе

Евровидение 2021 / eurovisionworld

Организаторы песенного конкурса Евровидение 2021 приняли решение по поводу жеребьевки на предстоящее состязание.

Жеребьевку на Евровидение 2021 никто проводить не будет, говорится на официальном сайте EurovisionTV.

"Поскольку участие к конкурсе примет все та же 41 страна, участники от которой должны были петь в мае в Роттердаме, референтная группа Евровидения решила не проводить новой жеребьевки в январе. Это означает, что страны, которым в этом году выпало участвовать в первом и втором полуфиналах, останутся в тех же списках в Роттердаме в 2021 году", - говорится в сообщении.

Первый полуфина должен пройти18 мая 2021 года. В этот день выступят исполнители из таких стран:

Евровидение 2021 / eurovision.tv

Германия;

Италиия;

Нидерланды;

Северная Македония;

Белоруссия;

Литва;

Швеция;

Словения;

Австралия;

Ирландия;

Россия;

Норвегия;

Кипр;

Хорватия;

Азербайджан;

Мальта;

Израиль;

Украина;

Румыния;

Бельгия.

Во втором полуфинале 21 мая 2021 года на сцену выйдут артисты из таких стран:

Евровидение 2021 / eurovision.tv

Франция;

Испания;

Великобритания;

Австрия;

Молдавия;

Польша;

Сан-Марино;

Сербия;

Исландия;

Чехия;

Греция;

Эстония;

Дания;

Болгария;

Швейцария;

Финляндия;

Армения;

Латвия;

Грузия;

Португалия;

Албания.

Финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.