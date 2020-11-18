Евровидение 2021 - распределили порядок выступлений на конкурсе

Организаторы песенного конкурса Евровидение 2021 приняли решение по тому, в каком порядке и когда будут выступать страны-участницы.
Организаторы песенного конкурса Евровидение 2021 приняли решение по поводу жеребьевки на предстоящее состязание.
Жеребьевку на Евровидение 2021 никто проводить не будет, говорится на официальном сайте EurovisionTV.
"Поскольку участие к конкурсе примет все та же 41 страна, участники от которой должны были петь в мае в Роттердаме, референтная группа Евровидения решила не проводить новой жеребьевки в январе. Это означает, что страны, которым в этом году выпало участвовать в первом и втором полуфиналах, останутся в тех же списках в Роттердаме в 2021 году", - говорится в сообщении.
Первый полуфина должен пройти18 мая 2021 года. В этот день выступят исполнители из таких стран:
- Германия;
- Италиия;
- Нидерланды;
- Северная Македония;
- Белоруссия;
- Литва;
- Швеция;
- Словения;
- Австралия;
- Ирландия;
- Россия;
- Норвегия;
- Кипр;
- Хорватия;
- Азербайджан;
- Мальта;
- Израиль;
- Украина;
- Румыния;
- Бельгия.
Во втором полуфинале 21 мая 2021 года на сцену выйдут артисты из таких стран:
- Франция;
- Испания;
- Великобритания;
- Австрия;
- Молдавия;
- Польша;
- Сан-Марино;
- Сербия;
- Исландия;
- Чехия;
- Греция;
- Эстония;
- Дания;
- Болгария;
- Швейцария;
- Финляндия;
- Армения;
- Латвия;
- Грузия;
- Португалия;
- Албания.
Финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.