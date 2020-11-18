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Евровидение 2021 - распределили порядок выступлений на конкурсе

18 ноября 2020, 15:56

Организаторы песенного конкурса Евровидение 2021 приняли решение по тому, в каком порядке и когда будут выступать страны-участницы.

Евровидение 2021
Евровидение 2021 / eurovisionworld

Организаторы песенного конкурса Евровидение 2021 приняли решение по поводу жеребьевки на предстоящее состязание.

Жеребьевку на Евровидение 2021 никто проводить не будет, говорится на официальном сайте EurovisionTV.

"Поскольку участие к конкурсе примет все та же 41 страна, участники от которой должны были петь в мае в Роттердаме, референтная группа Евровидения решила не проводить новой жеребьевки в январе. Это означает, что страны, которым в этом году выпало участвовать в первом и втором полуфиналах, останутся в тех же списках в Роттердаме в 2021 году", - говорится в сообщении.

Первый полуфина должен пройти18 мая 2021 года. В этот день выступят исполнители из таких стран:

Евровидение 2021
Евровидение 2021 / eurovision.tv
  • Германия;
  • Италиия;
  • Нидерланды;
  • Северная Македония;
  • Белоруссия;
  • Литва;
  • Швеция;
  • Словения;
  • Австралия;
  • Ирландия;
  • Россия;
  • Норвегия;
  • Кипр;
  • Хорватия;
  • Азербайджан;
  • Мальта;
  • Израиль;
  • Украина;
  • Румыния;
  • Бельгия.

Во втором полуфинале 21 мая 2021 года на сцену выйдут артисты из таких стран:

Евровидение 2021
Евровидение 2021 / eurovision.tv
  • Франция;
  • Испания;
  • Великобритания;
  • Австрия;
  • Молдавия;
  • Польша;
  • Сан-Марино;
  • Сербия;
  • Исландия;
  • Чехия;
  • Греция;
  • Эстония;
  • Дания;
  • Болгария;
  • Швейцария;
  • Финляндия;
  • Армения;
  • Латвия;
  • Грузия;
  • Португалия;
  • Албания.

Финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.

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