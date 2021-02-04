Группа Go-A с песней Шум представит Украину на Евровидении 2021

Группа Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Суспильне ТВ обнародовало решение жюри по песни, которую группа Go_A представит на песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме.

Недавно жюри в составе Джамалы, Евгения Филатова, Руслана Квинты, Ярослава Лодыгина и Дмитрия Хоркина, ознакомились с тремя новыми песнями Go-A и тайно провели голосование, какую отправить на Евровидение.

После того, как в Украине поднялся скандал из-за самовольного выбора и тайного голосования, сначала организаторы Евровидения в Украине опубликовали названия трех новых композиции: Рано, Церковка и Шум.

Днем 4 февраля стало известно, что из трех предложенных группой песен единогласно избрали - Шум.Читайте также"Что жюри, что группа": новая песня Go-A на Евровидение разозлила украинцев

Как сообщает пресс-служба Суспильного ТВ, в основу песни положена одноименная обрядовую ответную игру-веснянку.

"Песня Шум в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряды", - утверждают журналисты.

Окончательная версия песни Шум и клип на нее будут представлены группой Go-A до 10 марта.

Певица и победительница Евровидения-2016 Джамала поделилась своим впечатлением от песни, которую выбрали жюри: "Я проголосовала за песню Шум - она ​​мне звучит очень современно. Пение вживую решает почти все, поэтому Кати я бы хотела пожелать уверенности, которая была на Нацотбора прошлого года. Просто пойте, и мне кажется, что все получится!"

Go-A Шум смотреть клип на песню:

"Я рад, что группа за год не стоял на месте. Видим, что они вложили в творчество все силы, мысли и идеи и большую любовь в то, чем занимаются", - прокомментировал отбор песни на Евровидение-2021 музыкальный продюсер и композитор Руслан Квинта.

Как ранее сообщал Главред, уже распределили порядок выступлений на Евровидении 2021.

Финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.

Организаторы Евровидения определились с типом проведения мероприятия в услових карантина.