Организаторы Евровидения 2021 определились со сценарием проведения конкурса

Евровидение 2021 / www.ebu.ch

Организаторы Евровидения 2021 определились с тем, по какому сценарию будет проходить песенный конкурс в Нидерландах.

Как сообщает EBU, голландские ведущие вещательные организации NPO, NOS и AVROTROS и город Роттердам рассматривают версии проведения Евровидения 2021.

Из четырех сценариев, организаторы отдают предпочтение варианту "В" с преимущественным социальным дистанцированием.

"Конкурс Евровидение обязательно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в нынешних обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли,Читайте также"Что жюри, что группа": новая песня Go-A на Евровидение разозлила украинцев - сказал Мартин Остердаль, исполнительный супервайзер Евровидения. - Безопасность, здоровье и безопасность всех участников конкурса Евровидение, от команды до артистов, являются нашим главным приоритетом. Мы внимательно следим за международными событиями и продолжаем изучать и планировать 3 пересмотренных сценария (B, C и D), о которых было впервые объявлено осенью прошлого года".

Напомним, что организаторы рассматривали четыре таких варианта проведения Евровидения 2021

Вариант A: песенный конкурс Евровидение (без ограничений).

Вариант B: песенный конкурс Евровидение с социальным дистанцированием. Будет проведено 9 шоу со зрителями , однако при ограниченном количестве присутствующих, чтобы обеспечить социальное дистанцирование на расстоянии 1,5 м между зрителями.

, однако при ограниченном количестве присутствующих, чтобы обеспечить социальное дистанцирование на расстоянии 1,5 м между зрителями. Вариант C: песенный конкурс Евровидение с ограничениями на путешествия. Песенный конкурс Евровидение пройдет аналогично условиям сценария А и В, единственным изменением является то, что конкурс будет проходить без зрителей в зале . Если делегация определенной страны не сможет приехать в Роттердам, будет использовано резервное видео исполнителя из своей страны.

. Если делегация определенной страны не сможет приехать в Роттердам, будет использовано резервное видео исполнителя из своей страны. Вариант D: песенный конкурс Евровидение в условиях локдауна . Если Нидерланды вновь окажутся в критической ситуации, Евровидение-2021 пройдет без аудитории и скорее всего без мер в Роттердаме и вокруг него. Все выступления участников будут проходить в их странах. Для конкурса будут использованы резервные видео участников.

Как ранее сообщал Главред, уже распределили порядок выступлений на Евровидении 2021.

Финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.