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"Это будет звучать очень дико": украинский продюсер оценил песню Украины на Евровидение 2021

5 февраля 2021, 10:19

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко рассказал о шансах группы Go-A на Евровидении 2021.

Евровидение 2021
Евровидение 2021 / www.ebu.ch

На Евровидении 2021 Украину будет представлять группа Go-A, которую избрали еще в 2020 году с песней Соловей. Их отличительная особенность - то, что исполнять песню они собираются на украинском языке.

Как сообщил музыкальный продюсер Владимир Бебешко в комментарии ICTV, песня группы Go-A Шум не сможет претендовать на популярность на Евровидении. Эксперимент - спеть на украинском языке в современном этно-стиле на Евровидении - не самая лучшая идея.

"Если они споют таким голосом на английском, это будет звучать очень дико.

Надо сделать так, чтобы эту песню пела вся Европа. По этому я уверен, что она не станет хитом, ведь ее никто не сможет повторить.

У композиций, где в основе лежит чисто этническая музыка нет шансов победить, на мой взгляд. Это музыка, которая рассчитана на этнические и фольклорные фестивали, но не на Евровидение.", - говорит продюсер.

С другой стороны, мужчина не оставляет надежды, что группа сможет хоть как-то отличиться на Евровидении, и даже попасть в топ-5. Но при одном условии.

"В группы Go-A есть возможность оставить после себя хороший след, удивить публику и запомниться. А если они покажут классное этническое шоу, то смогут войти в пятерку. Пока они могут удивить только этническим пением, но таких исполнителей уже и так очень много.", - считает Владимир.

Он думает, что песню надо правильно преподнести и сделать шоу. Если воссоздать настоящее этническое действо, это может выглядеть интересно зрителям.

"Так как у солистки группы очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью, из ребят — гуцулов. Важно использовать все украинские атрибуты, костюмы, странные обряды и народные инструменты. Именно этническое шоу с мольфарами может удивить и поразить европейскую публику, но нужно подойти к этому очень профессионально и ответственно", - подчеркнул он.

новости шоу бизнеса Go-A Евровидение-2021
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