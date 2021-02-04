Группа Go-A прокомментировала выбор песни на Евровидение 2021

Группа Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Жюри на тайном онлайн-отборе перед Евровидением 2021 прослушали три песни группы Go-A, которые музыканты отправили на отбор - "Шум", "Рано" и "Церковка". По информации Суспильного ТВ они выбрали песню Шум единогласно.

Однако, украинцы были возмущены тем, что онлайн-отбор прошел тайно, и что название песни собирались объявить 10 марта. На фоне скандала, название песни раскрыли.

Теперь музыканты обратились к украинцам с несколькими словами по поводу Евровидения 2021. Они признались, что для группы такое решение - сюрприз. Хотя они "выставили" песню Шум по просьбе многих фанатов, сами музыканты не надеялись на такой результат.

"Несмотря на то, что когда мы снимали свой первый клип на телефон - был дикий мороз и даже наш стедикам не выдержал и умер до начала съемок. Мы получали истинное наслаждение от процесса. Нам хотелось - подарить вам максимум положительных эмоций и заставить улыбнуться", - говорится в сообщении.

Музыканты обещают показать окончательный вариант песни Шум для Евровидения вначале марта.

Напомним, финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.

Организаторы Евровидения определились с типом проведения мероприятия в условиях карантина.