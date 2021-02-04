Группа Go-A прокомментировала выбор песни на Евровидение 2021

Участники группы Go-A, которые поют в "этно-стиле" рассказали о своей песне ШУМ и тайном нацотборе.
Жюри на тайном онлайн-отборе перед Евровидением 2021 прослушали три песни группы Go-A, которые музыканты отправили на отбор - "Шум", "Рано" и "Церковка". По информации Суспильного ТВ они выбрали песню Шум единогласно.
Однако, украинцы были возмущены тем, что онлайн-отбор прошел тайно, и что название песни собирались объявить 10 марта. На фоне скандала, название песни раскрыли.
Теперь музыканты обратились к украинцам с несколькими словами по поводу Евровидения 2021. Они признались, что для группы такое решение - сюрприз. Хотя они "выставили" песню Шум по просьбе многих фанатов, сами музыканты не надеялись на такой результат.
"Несмотря на то, что когда мы снимали свой первый клип на телефон - был дикий мороз и даже наш стедикам не выдержал и умер до начала съемок. Мы получали истинное наслаждение от процесса. Нам хотелось - подарить вам максимум положительных эмоций и заставить улыбнуться", - говорится в сообщении.
Музыканты обещают показать окончательный вариант песни Шум для Евровидения вначале марта.
Напомним, финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.
Организаторы Евровидения определились с типом проведения мероприятия в условиях карантина.