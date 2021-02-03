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"Что жюри, что группа": новая песня Go-A на Евровидение разозлила украинцев

3 февраля 2021, 10:17

Жюри на украинском онлайн-отборе Евровидения 2021 выбрало песню группы для участия в конкурсе весной в Нидерландах.

Евровидение 2021
Евровидение 2021 / EBU

Группа Go-A представила сразу три песни, написанные в 2020 году, которое могут представить Украину на Евровидении, и нацотбор в режиме онлайн тайно выбрал одну из них.

Как сообщает Суспільне в Instagram, жюри отказалось называть песню, которая станет главной для Украины на Евровидении 2021, отложив ее презентацию до марта, когда что-то менять уже будет поздно.

"Жюри уже выбрали песню Go_A для Евровидения-2021. Группа представила три песни, но какой будет конкурсная композиция - услышим в марте. Интересно, похожа она на "Solovey"?", - говорится в сообщении.

Евровидение 2021
Евровидение 2021 / instagram.com/suspilne.eurovision/

В отборе принимали участие Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, а также Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин

Как ранее сообщалось, песню выбирали по принципам оригинальности идеи, драматургического качества, актуальности темы. И последний - потенциал для шоу.

Украинцам не понравилось, что песню выбрали тайно, а украинцы о ней узнают только 10 марта.

"Почему в марте? Могли бы сразу аж в мае, во время проведения", "Тюююю. А де ж відкритий відбір між декількома піснями, обіцянки-цяцянки".

"Группа говорила что было бы хорошо чтобы люди выбрали голосованием лучшую песню из нескольких, но последнее слово остаётся за Суспильным. Суспильне решили выбирать закрытым голосованием жюри. Это их право, они организаторы",

"Это странно...могли б хоть опубликовать фрагменты какие-то, чтобы видеть реакцию народа и хоть чуть прислушаться...это очень странно. Ладно, выбрать не можем, но хоть послушать..."

"Что "жюри", что группа... Не видать нам победы(((", "Вибирали із 3 пісень із яких була ШУМ і вона поїде на Євробачення. Я не здивуюся."

"Фігня-мігня, а як же прерогатива думки народу - хіба ж не вона в основі голосування? народ обрав цей гурт, полюбив. шо це за рішення втіхаря - вас надихнули сьогоднішні справи у північного сусіда шо лі? і чому саме ЦІ люди обирають? хто саме їх делегував від нас вирішувати? Я особисто голосував за конкретну пісню і коли вже зміни - маю вирішувати, а не чекати 2 місяці поки не можна бути нічо змінити. Суддю на мило",

  • Как ранее сообщал Главред, уже распределили порядок выступлений на Евровидение 2021.
  • Финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.
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