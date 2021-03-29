Министр культуры Беларуси высказался о дисквалификации с Евровидения

В Беларуси возмущены тем, что страну дисквалифицировали за попытку отправить на конкурс группу Галасы ЗМеста.
В Беларуси высказались по поводу решения EBU дисквалифицировать страну с Евровидения 2021 за политизированные песни группы Галасы ЗМеста.
В марте 2021 EBU заставила удалить с ютуба первую песню, отметив там отражение политических мотивов.
После этого Галасы ЗМеста представили еще две песни, при этом не отрицая, что они также политизированные.
Но организаторы музыкального конкурса в ответ просто дисквалифицировали участника, поскольку новая песня также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что он "не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".
Как сообщает РИА Новости, министр культуры республики Беларусь Анатолий Маркевич в ответ обвинил Евровидение в подмене понятий.
"Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счет. Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс "Евровидение" стал несколько подменять общечеловеческие понятия", - заявил он в эфире беларусского канала ОНТ.
Напомним, что лидер группы Галасы ЗМеста заявил, что не понимает слово "политизированность", и отметил, что новые песни, отправленные EBU могут быть в том же духе, что и первая.
Как известно, группа Галасы ЗМеста появилась осенью 2020 года как ответ на протесты в Беларуси против результатов выборов президента, по которых победил Александр Лукашенко.
Група выполняет иронические и язвительные песни про участников протестов в Беларуси и проти оппозиции Лукашенко.
Украину на Евровидении 2021 представит группа Go_A. Согласно жеребьевке, группа с песней Шум выступит в первом полуфинале.
Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.