Министр культуры Беларуси высказался о дисквалификации с Евровидения

Евровидение 2021 / EBU

В Беларуси высказались по поводу решения EBU дисквалифицировать страну с Евровидения 2021 за политизированные песни группы Галасы ЗМеста.

В марте 2021 EBU заставила удалить с ютуба первую песню, отметив там отражение политических мотивов.

После этого Галасы ЗМеста представили еще две песни, при этом не отрицая, что они также политизированные.

Но организаторы музыкального конкурса в ответ просто дисквалифицировали участника, поскольку новая песня также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что он "не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".

Как сообщает РИА Новости, министр культуры республики Беларусь Анатолий Маркевич в ответ обвинил Евровидение в подмене понятий.

"Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счет. Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс "Евровидение" стал несколько подменять общечеловеческие понятия", - заявил он в эфире беларусского канала ОНТ.