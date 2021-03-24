Белорусская группа высказалась о дисквалификации своей песни на Евровидении

Галасы ЗМеста / instagram.com/eurovision_belarus_official/

Группа Галасы ЗМеста подготовила и направила на замену песни на Евровидение две новые, но пока что не получила ответ.

В интервью изданию Известия лидер Галасы ЗМеста Дмитрий Бутаков не стал признаваться, убрали ли они "политизированность в новых песнях, так что это может быть еще один сюрприз, если песни пропустит EBU.

Кроме того, лидер группы объявил, что не считает и первую песню политизированной - по его мнению, это что-то напутали в комиссии.

"Я не знаю точного определения слова "политизированность". Нет критериев! Никто ж ничего не объяснил. Что такого они усмотрели? Просто сказали: "Не подходит". И все", - говорит он.

Группа, которая с 2020 года исполняет язвительные песни о белорусской опозиции и всех неугодных власти неожиданно попыталась откреститься от политизирования своего творчества.

"Но сами мы никакой политический подтекст не закладывали. Там скорее социальный подтекст, не связанный непосредственно с Белоруссией. Текст — об общемировых тенденциях. Прямо с первой строчки можно это разбирать — и все понятно будет. "Смотри вперед, забудь, что было / Вчерашнее сдавай в тираж" — то есть все ценности прошлого, которые были у человечества, меняются, история переписывается. Ну и так далее. Просто те, кто нашел там политический подтекст, видимо, знаки неправильно расставили".

Кто такие Галасы ЗМеста

Группа Галасы ЗМеста — появилась осенью 2020 года как ответ на протесты в Беларуси.

Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве выступал за команду КВН Эскадрон гусар. Затем вернулся домой, в Барановичи.

Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.

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