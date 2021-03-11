Песню от Беларуси забанили на Евровидении и грозят дисквалифицировать

Белорусские исполнители Галасы ЗМеста не попадут на музыкальный конкурс, если не изменят свой песенный номер.
Европейский вещательный союз не допустил песню от Беларуси на Евровидение-2021. Как говорится в заявлении EBU, в нынешнем виде песня "политизирована" и не может быть представлена на конкурсе.
Кроме того, организаторы конкурса пригрозили стране - дисквалификацией.
"В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе песни Евровидение, EBU тщательно изучил белорусскую песню Я научу тебя группы Галасы ЗМеста, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса", - говорится в заявлении организаторов.
Европейский вещательный союз отметил, что песня от белорусских конкурсантов рискует подорвать репутацию Евровидения, поэтому Белтелерадикомпании было сообщено, что в нынешнем виде песня Я научу тебя группы Галасы ЗМеста не может принимать участие в конкурсе.
В противном случае, предупредили организаторы, последует дисквалификация с Евровидения в 2021 году.
Стоит отметить, что на официальном YouTube-канале Евровидения видео с песней от Беларуси Я научу тебя группы Галасы ЗМеста больше недоступно.
Группа Галасы ЗМеста — появилась осенью 2020 года как ответ на протесты в Беларуси.
Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве выступал за команду КВН Эскадрон гусар. Затем вернулся домой, в Барановичи.
Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.
Песня Я научу тебя группы Галасы ЗМеста для Евровидения-2021
Также
Евровидение 2021 - о чем ранее сообщал Главред:
- В Роттердаме исключили вариант проводить Евровидение-2021 в традиционном формате. Скорее всего, организаторы остановятся на варианте без зрителей в зале и с соблюдением социальной дистанции между конкурсантами.
- Украину на Евровидении 2021 представит группа Go_A. Согласно жеребьевке, группа с песней Шум выступит в первом полуфинале.
- Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.