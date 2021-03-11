Песню от Беларуси забанили на Евровидении и грозят дисквалифицировать

Беларусь попала в скандал на Евровидении-2021 / Telegram / ATN News

Европейский вещательный союз не допустил песню от Беларуси на Евровидение-2021. Как говорится в заявлении EBU, в нынешнем виде песня "политизирована" и не может быть представлена на конкурсе.

Кроме того, организаторы конкурса пригрозили стране - дисквалификацией.

"В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе песни Евровидение, EBU тщательно изучил белорусскую песню Я научу тебя группы Галасы ЗМеста, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса", - говорится в заявлении организаторов.

Европейский вещательный союз отметил, что песня от белорусских конкурсантов рискует подорвать репутацию Евровидения, поэтому Белтелерадикомпании было сообщено, что в нынешнем виде песня Я научу тебя группы Галасы ЗМеста не может принимать участие в конкурсе.

В противном случае, предупредили организаторы, последует дисквалификация с Евровидения в 2021 году.

Стоит отметить, что на официальном YouTube-канале Евровидения видео с песней от Беларуси Я научу тебя группы Галасы ЗМеста больше недоступно.

Группа Галасы ЗМеста — появилась осенью 2020 года как ответ на протесты в Беларуси.

Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве выступал за команду КВН Эскадрон гусар. Затем вернулся домой, в Барановичи.

Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.

Песня Я научу тебя группы Галасы ЗМеста для Евровидения-2021

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