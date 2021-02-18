В Европарламенте решили наказать Беларусь и лишить Евровидения

Европарламент может отстранить Беларусь от участия в Евровидении.
В Европарламенте требуют отстранить Беларусь от участия в Евровидении-2021 в Роттердаме. Как заявила депутат ЕП Карин Карлсбро, для того, чтобы допустить страну к выступлению, нужно сотрудничать с людьми, попавшими под санкции.
"Сегодня выступила в Европарламенте с инициативой по сбору подписей под письмом в Европейский союз радио и телевидения с требованием отстранить Белоруссию от участия в весеннем конкурсе песен Евровидение в Нидерландах",– написала Карин Карлсбро в Facebook.
Депутат напомнила, что для участия Беларуси в Евровидении, нужно будет сотрудничать с Белтелерадиокомпанией. Ее руководитель Иван Эйсмонт попал под санкции из-за "преследования сотрудников".
Как сообщает Euroradio, Белорусский фонд культурной солидарности начал кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза, по лишению БТ прав на участие и трансляцию конкурса Евровидение.
Читайте такжеЕвровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших
Как сообщили в Женеве, "Европейский вещательный союз признает, что обеспокоены ситуацией в Беларуси и предупредили Белтелерадиокомпанию о недопустимости односторонней подачи информации. Но исключать БТ из Европейского вещательного союза не будут, так как он "вне политики".
В Белорусском фонде культурной солидарности подчеркивают, что цель инициативы — не лишить Беларусь Евровидения, а сделать так, чтобы Белтелерадиокомпания не имела к нему отношения.
Читайте также"Это будет звучать очень дико": украинский продюсер оценил песню Украины на Евровидение 2021
Евровидение 2021 - о чем ранее сообщал Главред:
- В Роттердаме исключили вариант проводить Евровидение-2021 в традиционном формате. Скорее всего, организаторы остановятся на варианте без зрителей в зале и с соблюдением социальной дистанции между конкурсантами.
- Украину на Евровидении 2021 представит группа Go_A. Согласно жеребьевке, группа с песней Шум выступит в первом полуфинале.
- Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.