В Европарламенте решили наказать Беларусь и лишить Евровидения

Евровидение может пройти без Беларуси / euroradio.fm

В Европарламенте требуют отстранить Беларусь от участия в Евровидении-2021 в Роттердаме. Как заявила депутат ЕП Карин Карлсбро, для того, чтобы допустить страну к выступлению, нужно сотрудничать с людьми, попавшими под санкции.

"Сегодня выступила в Европарламенте с инициативой по сбору подписей под письмом в Европейский союз радио и телевидения с требованием отстранить Белоруссию от участия в весеннем конкурсе песен Евровидение в Нидерландах",– написала Карин Карлсбро в Facebook.

Депутат напомнила, что для участия Беларуси в Евровидении, нужно будет сотрудничать с Белтелерадиокомпанией. Ее руководитель Иван Эйсмонт попал под санкции из-за "преследования сотрудников".

Как сообщает Euroradio, Белорусский фонд культурной солидарности начал кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза, по лишению БТ прав на участие и трансляцию конкурса Евровидение.

Читайте такжеЕвровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших

Как сообщили в Женеве, "Европейский вещательный союз признает, что обеспокоены ситуацией в Беларуси и предупредили Белтелерадиокомпанию о недопустимости односторонней подачи информации. Но исключать БТ из Европейского вещательного союза не будут, так как он "вне политики".

В Белорусском фонде культурной солидарности подчеркивают, что цель инициативы — не лишить Беларусь Евровидения, а сделать так, чтобы Белтелерадиокомпания не имела к нему отношения.

Читайте также"Это будет звучать очень дико": украинский продюсер оценил песню Украины на Евровидение 2021

Евровидение 2021 - о чем ранее сообщал Главред: