Діма Комаров показав мусульманські розваги без цензури

Дмитро Комаров Світ навиворіт / прес-служба

На 1+1 у новому випуску Світу навиворіт Дмитро Комаров відкриє телеглядачам ще одну несподівану сторону найбільш густонаселеного пакистанського мегаполіса – Карачі.

Телеведучий покаже, як місцеві жителі багатомільйонного міста влаштовують ферми на даху багатоповерхових будинків, вирощують там биків у тонну вагою просто у себе в оселі, а також дізнається, на що йдуть вуличні артисти заради того, щоб заробити гроші.

Карачі - це найбільш незвичайний мегаполіс країни, де змішалися воєдино стародавні традиції, яскраві розваги і неповторний східний колорит. У цьому місті проживає, за різними даними, до 40 мільйонів чоловік. Це буквально "країна в країні". Те, як місцеві жителі влаштовують свій побут в перенаселеному місті, здивує будь-якого європейця.

читайте такожДружина Діми Комарова здивувала ніжним образом на яскравому фотоУ місті, де важко знайти собі місце навіть людям, пакистанці навчилися вести домашнє господарство. Вони облаштовують цілі ферми просто на даху своїх і без того тісних будинків. Величезні бики потрапляють туди ще маленькими, а коли приходить час їх продавати, їх власникам доводиться наймати підйомний кран, щоб доставити тварин вниз. Такі "літаючі" бики, підняті кранами, вже стали звичним явищем на околицях Карачі. Як влаштовані такі ферми і як відбувається спуск тварин, Дмитро Комаров покаже в новому випуску Світу навиворіт.

Крім того, Дмитро Комаров покаже, як відпочивають пакистанці і які розваги існують в країні зі строгими мусульманськими законами.

Одне з такх розваг-унікальний масаж "по-пакистанськи", який робить майстер просто на вулиці міста.

"Це не масаж, а справжній ритуал, транс, медитація. Майстер масажу і танцює, і одночасно масажує голову клієнта. Ця особлива техніка масажу з елементами чи то хореографії, чи то єдиноборств, чи то шаманських обрядів приковує погляд з перших секунд", - розповів Дмитро Комаров і вирішив випробувати на собі цю послугу пакистанського майстра.

Дмитро Комаров у Пакистані / пресс-служба

Інший спосіб розваги для жителів мегаполісу-це виступи вуличних артистів.

"Вуличні артисти - це "фішка" Пакистану. У країні, де багато популярних у нас розваги під забороною, артисти цілими поколіннями винаходять самі немислимі способи, щоб здивувати публіку", - розповів Дмитро.

Телеведучий познайомиться з унікальним вуличним артистом, який володіє неймовірними здібностями. Його тіло дозволяє робити речі, які не може повторити практично ніхто на планеті. За цю здатність його стали називати "людина-сова".

Також у новій програмі Дмитро Комаров розповість те, про що так багато запитували шанувальники програми в соціальних мережах. Він дізнається, як склалася подальша доля Мурада Алі-героя одного з минулих випусків, який 27 років працював у зоопарку "людиною-лисицею". За десятки років роботи там Мурад Алі так і не зміг зібрати собі на оренду житла, і заради мізерної зарплати був змушений жити далеко від сім'ї, а ночувати просто на дивані в офісі зоопарку. Дмитро Комаров вирішив дати йому шанс змінити своє життя і здійснив найбільшу його мрію – відкрив магазин чоловічого одягу, наповнив його товаром і оплатив оренду приміщення на півроку вперед. Але чи зміг Мурад Алі скористатися цим шансом і побудувати нове, щасливе життя? Через кілька місяців Дмитро Комаров вирішив його відвідати і дізнатися, як зараз живе один з найбільш пам'ятних героїв пакистанського сезону.

Розваги в мусульманській країні, унікальні здібності вуличних артистів, а також як склалася доля "людини-лисиці" - дивіться у новому випуску Світу навиворіт, 15 травня о 18.20 на 1+1.

Також дивитися Світ навиворіт онлайн можна на сайті 1+1 video.