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Дима Комаров показал мусульманские развлечения без цензуры

14 мая 2021, 14:28

Дмитрий Комаров без прикрас показал, как развлекается народ в Пакистане.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / пресс-служба

На 1+1 в новом выпуске Мира наизнанку Дмитрий Комаров откроет телезрителям еще одну неожиданную сторону самого густонаселенного пакистанского мегаполиса – Карачи.

Телеведущий покажет, как местные жители многомиллионного города устраивают фермы на крыше многоэтажных домов, выращивают там быков в тонну весом просто у себя в жилище, а также узнает, на что идут уличные артисты ради того, чтобы заработать деньги.

Карачи – это самый необычный мегаполис страны, где смешались воедино древние традиции, яркие развлечения и неповторимый восточный колорит. В этом городе проживает, по разным данным, до 40 миллионов человек. Это буквально страна в стране. То, как местные жители устраивают свой быт в перенаселенном городе, удивит любого европейца.

В городе, где трудно найти себе место даже людям, пакистанцы научились вести домашнее хозяйство. Они обустраивают целые фермы просто на крыше своих и без того тесных домов. Огромные быки попадают туда еще маленькими, а когда приходит время их продавать, их владельцам приходится нанимать подъемный кран, чтобы доставить животных вниз. Такие "летающие" быки, поднятые кранами, уже стали привычным явлением на окраинах Карачи. Как устроены такие фермы и как происходит спуск животных, Дмитрий Комаров покажет в новом выпуске Мира наизнанку.

Кроме того, Дмитрий Комаров покажет, как отдыхают пакистанцы и какие развлечения существуют в стране со строгими мусульманскими законами.

Одно из такх развлечений – уникальный массаж "по-пакистански", который делает мастер просто на улице города.

"Это не массаж, а настоящий ритуал, транс, медитация. Мастер массажа и танцует, и одновременно массирует голову клиента. Эта особая техника массажа с элементами то ли хореографии, то ли единоборств, то ли шаманских обрядов приковывает взгляд с первых секунд", – рассказал Дмитрий Комаров и решил испытать на себе эту услугу пакистанского мастера.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / пресс-служба

Другой способ развлечения для жителей мегаполиса – это выступления уличных артистов.

"Уличные артисты – это "фишка" Пакистана. В стране, где многие популярные у нас развлечения под запретом, артисты целыми поколениями изобретают самые немыслимые способы, чтобы удивить публику", – рассказал Дмитрий.

Телеведущий познакомится с уникальным уличным артистом, который обладает невероятными способностями. Его тело позволяет делать вещи, которые не может повторить практически никто на планете. За эту способности его стали называть "человек-сова".

Он обнаружил, на что приходится идти уличным артистам ради того, чтобы удивить зрителя и заработать на жизнь.

Также в новой программе Дмитрий Комаров расскажет то, о чем так много спрашивали поклонники программы в социальных сетях. Он узнает, как сложилась дальнейшая судьба Мурада Али – героя одного из прошлых выпусков, который 27 лет работал в зоопарке "человеком-лисой".

За десятки лет работы там Мурад Али так и не смог скопить себе на аренду жилья, и ради мизерной зарплаты был вынужден жить вдали от семьи, а ночевать просто на диване в офисе зоопарка. Дмитрий Комаров решил дать ему шанс изменить свою жизнь и осуществил самую большую его мечту – открыл магазин мужской одежды, наполнил его товаром и оплатил аренду помещения на полгода вперед. Но смог ли Мурад Али воспользоваться этим шансом и построить новую, счастливую жизнь? Спустя несколько месяцев Дмитрий Комаров решил его навестить и узнать, как сейчас живет один из самых запоминающихся героев пакистанского сезона.

Развлечения в мусульманской стране, уникальные способности уличных артистов, а также как сложилась судьба "человека-лисы" - смотрите в новом выпуске Мира наизнанку 15 мая в 18.20 на 1+1.

Также смотреть Мир Наизнанку онлайн можно на сайте 1+1 video.

Дмитрий Комаров новости шоу бизнеса Мир наизнанку 12 сезон онлайн
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