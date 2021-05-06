Діма Комаров вперше розкрив закулісні подробиці нового проєкту

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / 1+1

Телеведучий Дмитро Комаров розповів, скільки часів проходили зйомки для його нового тревел-проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", які сюрпризи вони з колегами приготували, і яке місце в Україні найбільш пристосоване для туризму.

В інтерв'ю виданню КП.юа Дмитро Комаров розповів, що вони з Олександром Дмитрієвим взяли дружин "на роботу" під час зйомок проєкту.

"Мужики відповідали за організаційну частину, дівчата - за кулінарну, вони готували, придумували меню", - розповів він і додав, що зйомки з дружинами проходили на Джарилгачі.

Діма Комаров розповів, що весь процес зйомок проходив два місяці, і вони відвідали і легкодоступні місця, так і пам'ятки, куди можна насилу дістатися на своєму авто.читайте такожЗ'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

"Україна подарувала мені дуже багато позитивних емоцій, насамперед за рахунок спілкування з людьми. Люди у нас дуже гостинні. Ти в будь-якій хаті селишся за символічні гроші, де немає індустрії з готелями, і тебе підгортають увагою так, що тобі аж незручно. Ти платиш за проживання невеликі гроші, але тебе ввечері так пригощають вечерею, що ти розумієш, що ця вечеря дорожче ціни за проживання", - сказав Комаров.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / прес-служба

"Звичайно, якщо ти звик до системи 5 зірок, де все включено, акуратненькі доріжки - треба їхати в Єгипет або Туреччину. Але спробуйте щось інше! А, може, вам сподобається. І, може бути, підйом на ГАЗ-66 на Драгобрат, прогулянка на полонину до сироварні у Верховині, поїздка по не найкращій дорозі в Херсонській області подарує вам нові емоції. Не можна ж порівнювати, що смачніше - шашлик або торт, або що краще - велосипед або поїзд. І то добре, і то добре, просто воно різне.

Ще є свої особливості відпочинку в дикій природі. Коли ти вмикаєш світло ввечері і готуєш вечерю, злітаються тисячі комарів, мошок, мух. Але з цим теж можна впоратися і пристосуватися. Мені здається, все залежить від прошивки в голові. Якщо ти не налаштуєш себе заздалегідь, що тут будуть мухи і комарі, пісок в наметі, не буде рум-сервісу, то відпочити не вийде",- розповів телеведучий.

Відповідаючи на питання, Комаров зізнався, що туристичний бізнес найкраще розвинений в Карпатах, але поруч з інста-будиночками завжди можна зняти житло дешевше для досить комфортного бюджетного відпочинку. Також він підтвердив, що готовий зняти новий сезон Світу навиворіт про Україну: "Я бачу безмежні можливості для зйомки "України навиворіт". Але зараз саме час підтримати наш туризм. І це шанс для українського туризму зробити справжній прорив, поки більшість країн закриті через пандемію".

Раніше Діма Комаров показав зйомки свого нового проєкту " Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

Нагадаємо, прем'єра проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" вже 9 травня на 1+1 о 10:50.

Дивитися онлайн всі випуски проєкту можна буде після прем'єри на 1plu1 video і на Ютубі каналі.