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Дима Комаров впервые раскрыл закулисные подробности нового проекта

6 мая 2021, 15:19

Завершились съемки нового тревел-проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / 1+1

Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, сколько времен проходили съемки для его нового тревел-проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", какие сюрпризы они с коллегами приготовили, и какое место в Украине наиболее приспособлено для туризма.

В интервью изданию КП.юа Дмитрий Комаров рассказал, что они с Александром Дмитриевым взяли жен "на работу" во время съемок проекта.

"Мужики отвечали за организационную часть, девчонки - за кулинарную, они готовили, придумывали меню", - рассказал он и добавил, что съемки с женами проходили на Джарылгаче.

Дима Комаров рассказал, что весь процесс съемок проходил два месяца, и они посетили и легкодоступные места, так и достопримечательности, куда можно с трудом добраться на своем авто.Читайте такжеПоявились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

"Украина подарила мне очень много позитивных эмоций, прежде всего за счет общения с людьми. Люди у нас очень гостеприимные. Ты в любой хате селишься за символические деньги, где нет индустрии с отелями, и тебя окучивают вниманием так, что тебе аж неудобно. Ты платишь за проживание небольшие деньги, но тебя вечером так угощают ужином, что ты понимаешь, что этот ужин дороже цены за проживание", - Сказал Комаров.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / пресс-служба

"Конечно, если ты привык к системе 5 звезд, где все включено, аккуратненькие дорожки - надо ехать в Египет или Турцию. Но попробуйте нечто другое! А, может, вам понравится. И, может быть, подъем на ГАЗ-66 на Драгобрат, прогулка на полонину к сыроварне в Верховине, поездка по не лучшей дороге в Херсонской области подарит вам новые эмоции. Нельзя же сравнивать, что вкуснее - шашлык или торт, или что лучше - велосипед или поезд. И то хорошо, и то хорошо, просто оно разное.

Еще есть свои особенности отдыха в дикой природе. Когда ты включаешь свет вечером и готовишь ужин, слетаются тысячи комаров, мошек, мух. Но с этим тоже можно справиться и приспособиться. Мне кажется, все зависит от прошивки в голове. Если ты не настроишь себя заранее, что здесь будут мухи и комары, песок в палатке, не будет рум-сервиса, то отдохнуть не получится.", - рассказал телеведущий.

Отвечая на вопросы, Комаров признался, что туристический бизнес лучше всего развит в Карпатах, но рядом с инста-домиками всегда можно снять жилье подешевле для достаточно комфортного бюджетного отдыха. Также он подтвердил, что готов снять новый сезон Мира наизнанку об Украине: "Я вижу безграничные возможности для съемки "Украины наизнанку". Но сейчас самое время поддержать наш туризм. И это шанс для украинского туризма совершить настоящий прорыв, пока большинство стран закрыты из-за пандемии"

Ранее Дима Комаров показал съемки своего нового проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

Напомним, премьера проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" уже 9 мая на 1+1 в 10:50.

Смотреть онлайн все выпуски проекта можно будет после премьеры на 1plu1 video и на Ютубе канале.

Дима Комаров новости шоу бизнеса
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