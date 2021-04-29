Дима Комаров показал съемки проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

Дмитрий Комаров / Пресс-служба

Недавно Дмитрий Комаров показал первые кадры нового проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", но на выходных телеведущий лично провел экскурсию для журналистов по местам съемки программы. Он организовал трехдневный пресс-тур в Карпаты, в котором сам стал гидом для своих коллег.

В этой уникальной мини-экспедиции Дмитрий Комаров показал журналистам, как и где снимался новый проект и также познакомил с героями, которых совсем скоро можно будет увидеть в выпусках.

Все смогли увидеть нашу страну глазами Дмитрия Комарова, понять, как снимается программа, и лично пережить эмоции, которые уже скоро будут ощущать туристы, путешествуя по стопам телеведущего. Они смогли открыть для себя Украину и ее красоту с разных сторон. Убедиться, что наша страна бывает экзотической, романтичной, экстремальной, вкусной, целебной и мистической.

Путешествие началось из Киева, большая группа журналистов вместе с Дмитрием выехали на поезде. Первым пунктом назначения стала столица Гуцульщины - Верховина.Читайте такжеПоявились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

"Верховина – одно из самых оптимальных направлений для тех туристов, которые хотят ощутить весь колорит Карпат. Здесь компактно расположены главные туристические магниты нашего горного региона", - говорит Дмитрий.

В этом колоритном поселке городского типа Дмитрий Комаров устроил для журналистов настоящее приключение. Чтобы познакомить с традициями региона и показать древнюю и уже исчезающую профессию сыроваров, гости тура отправились в горы. Высоко на полонинах в деревянных домах гуцулы варят сыр по древним рецептам, которые не менялись тысячи лет. Они проводят в сыроварнях по несколько месяцев в теплое время года и варят уникальные буц, вурду и делают брынзу. Дорога к сыроварне уже стала приключением, поскольку сейчас добраться туда можно только на большом ГАЗ-66 с цепями на колесах. Хотя здесь это – обычная дорога между селами, а не бездорожье. Летом местные жители перемещаются по ней даже на легковых машинах.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / пресс-служба

Кроме того, в Верховине Дмитрий познакомил журналистов с уникальными героями будущих программ, которые уже стали его друзьями. Например, Иван Васильевич с 1953 года продает минеральную воду и ситро, вкус которого – точно как в детстве. Его киоск – настоящая достопримечательность. Он переносит посетителя на 30, а то и все 50 лет в прошлое. Вдохновил Ивана Васильевича на создание этого ларька фильм "Кавказская пленница", и он в свои 85 лет продолжает продавать газировку с сиропом, став легендой и символом Верховины.

Познакомились журналисты и с пчеловодом Петром, который играет на волынке и еще 9 музыкальных инструментах, сам производит уникальный пчелиный виски и знает все о целебных свойствах меда. Кроме того, он практикует и предлагает посетителям "сон на ульях" - необычную процедуру, целебный эффект которой создает вибрация от жужжания пчел. Дмитрий на себе показал журналистам еще один метод "пчелолечения" - дал покусать себя пчелам.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / пресс-служба

Еще одним пунктом этого путешествия стал город Коломыя, главный туристический центр Прикарпатья. Здесь группу встретил легенда украинской авиации, военный пилот Игорь Табанюк, с которым Дмитрий Комаров совершил рекордный полет по периметру Украины на маленьком 4-местном самолете. Игорь за штурвалом уже 40 лет, за свои деньги содержит и развивает аэродром в Коломые, создал летную школ. А еще своими силами проводит бесплатные фестивали, где любой желающий может прикоснуться к миру авиации, попробовать банош, выпить карпатский чай, послушать гуцульскую музыку и потанцевать. Игорь приглашает сюда туристов не только из Украины, но и из других стран, развивая туризм своего региона и всей страны.

Под руководством Табанюка каждый журналист смог увидеть красоту Украины с высоты, пролететь над заснеженной Говерлой, открыть для себя Карпаты абсолютно по-новому. А еще - увидеть масштабы вырубки карпатских лесов, которая, увы, продолжается.

Дмитрий Комаров акцентировал внимание на том, как важно путешествовать ответственно.

"В этом году многие поедут путешествовать по Украине, и очень важно, чтобы после каждого туриста оставалась чистота. Чтобы сохранить красоту нашей страны, каждый должен начинать с себя. Не оставлять мусор, не стесняться убрать даже чужой мусор, если кто-то другой бросил его. Если каждый будет ответственно относиться к путешествиям и беречь нашу природу и страну, мы сможем сохранить эти уникальные места и для наших пра-пра-правнуков. Вопросы сохранения природы Украины мы тоже будем затрагивать в программе", - говорит Дмитрий.

Учитывая карантинные меры, путешествие было организовано таким образом, чтобы максимально обезопасить всех участников. Каждый журналист в пресс-туре, включая Дмитрия, предварительно сдал ПЦР-тест на ковид. Организаторы обеспечили постоянное наличие масок, санитайзеров, а мероприятия планировались с учетом соблюдения всех правил.

Напомним, премьера проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" уже 9 мая на 1+1 в 10:50.

Смотреть онлайн все выпуски проекта можно будет после премьеры на 1plu1 video и на Ютубе канале.