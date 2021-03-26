Дмитро Шепелєв став батьком вдруге і показав сина

Дмитро Шепелєв / instagram.com/dmitryshepelev

Вдівець Жанни Фріске Дмитро Шепелєв, який тепер живе з Катериною Тулуповою, повідав шанувальникам, що у них народився син. Для обох це друга дитина, так як у них є діти від попередніх шлюбів.

Про щасливу новину Шепелєв повідомив у своєму Instagram.

"Ласкаво просимо! ",- пише Шепелєв і показує закутаного сина на руках.

Крім того, він опублікував більше фото в сторіз, показав не тільки дитину але і палату, в якій стояла кришена люлька.

Дмитро Шепелєв / instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитро Шепелєв / instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитро Шепелєв / instagram.com/dmitryshepelev/

Нагадаємо, Дмитро Шепелєв після смерті Жанни Фріске залишився один з маленьким сином Платоном, але зустрівши нове кохання в особі дизайнера Катерини Тулупової ведучий не став затягувати з питанням народження ще однієї дитини.

У лютому 2021 Шепелєв зізнався, що вони чекають на першу спільну дитину.

Про те, що наречена телеведучого вагітна, інсайдери розповіли ще напередодні Нового року. Тоді пара відпочивала на Мальдівах разом з Платоном і донькою Каті від першого шлюбу - Ладою.

Але офіційно пара зробила зізнання тільки в лютому 2021.