Дмитрий Шепелев стал отцом второй раз и показал сына

Дмитрий Шепелев / instagram.com/dmitryshepelev

Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который теперь живет с Екатериной Тулуповой, поведал поклонникам, что у них родился сын. Для обох это второй ребенок, так как у них есть дети от предыдущих браков.

О счастливой новости Шепелев сообщил в своем Instagram.

"Добро пожаловать! ", - пишет Шепелев и показывает укутанного сына на руках.

Кроме того, он опубликовал больше фото в сториз, показал не только ребенка но и палату, в которой стояла крошеная люлька.

Дмитрий Шепелев / instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев / instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев / instagram.com/dmitryshepelev/

Напомним, Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске остался один с маленьким сыном Платоном, но встретив новую любовь в лице дизайнера Екатерины Тулуповой ведущий не стал затягивать с вопросом рождения еще одного ребенка.

В феврале 2021 Шепелев признался, что они ждут ребенка.

О том, что невеста телеведущего беременна, инсайдеры рассказали еще накануне Нового года. Тогда пара отдыхала на Мальдивах вместе с Платоном и дочкой Кати от первого брака - Ладой. Но официально пара сделала признание только в феврале 2021.