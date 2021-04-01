Дядько Кейт Міддлтон публічно звинуватив Меган Маркл у брехні

Родич Кейт Міддлтон поставив під сумнів слова Меган Маркл про конфлікт з коханою племінницею.
Дядько Кейт Міддлтон Гері Голдсміт несподівано висловився з приводу конфлікту Меган Маркл і герцогині Кембриджської. Він заявив, що племінниця навряд чи довела б когось до сліз.
Як повідомляє Independent, Голдсміт впевнений, що вина за конфлікт лежить на Меган Маркл.
"Я знаю Кейт з самого моменту її появи на світ. У ній немає ні краплі підлості. Це просто не в її характері. Всередині Кейт ще красивіше, ніж зовні. Якщо хтось в той день і висловлював невдоволення, так це швидше була Меган. Кейт точно спробувала б прийти до примирення", - говорить він.
Він вирішив боротися з Меган Маркл до своєї смерті, щоб довести, що винна вона, а не Кейт.
Що відомо про скандал з Меган Маркл з Королівською сім'єю:
- Меган Маркл у інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини.
- Крім того, Меган Маркл згадала, що всупереч чуткам, це не вона доводила до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Однак, конфлікт вже вичерпаний, і їй були принесені вибачення.
- Кейт Міддлтон образилася на інтерв'ю Меган Маркл, затамувавши образу за те, що та підняла Старий конфлікт.
Автор: Олександр Галаджій