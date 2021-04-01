Дядя Кейт Миддлтон публично обвинил Меган Маркл во лжи

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Reuters

Дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит неожиданно высказался по поводу конфликта Меган и герцогини Кембриджской. Он заявил, что племянница вряд ли довела бы кого-то до слез.

Как сообщает Independent, Голдсмит уверен, что вина за конфликт лежит на Меган Маркл.

"Я знаю Кейт с самого момента ее появления на свет. В ней нет ни капли подлости. Это просто не в ее характере. Внутри Кейт еще красивее, чем снаружи. Если кто-то в тот день и выражал недовольство, так это скорее была Меган. Кейт точно попыталась бы прийти к примирению", - говорит он.

Он решил бороться с Меган Маркл до своей смерти, чтобы доказать, что виновна она, а не Кейт.

Что известно о скандале с Меган Маркл и королевской семьей: