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Дядя Кейт Миддлтон публично обвинил Меган Маркл во лжи

1 апреля 2021, 12:51

Родственник Кейт Миддлтон поставил под сомнение слова Меган Маркл о конфликте с любимой племянницей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Reuters

Дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит неожиданно высказался по поводу конфликта Меган и герцогини Кембриджской. Он заявил, что племянница вряд ли довела бы кого-то до слез.

Как сообщает Independent, Голдсмит уверен, что вина за конфликт лежит на Меган Маркл.

"Я знаю Кейт с самого момента ее появления на свет. В ней нет ни капли подлости. Это просто не в ее характере. Внутри Кейт еще красивее, чем снаружи. Если кто-то в тот день и выражал недовольство, так это скорее была Меган. Кейт точно попыталась бы прийти к примирению", - говорит он.

Он решил бороться с Меган Маркл до своей смерти, чтобы доказать, что виновна она, а не Кейт.

Что известно о скандале с Меган Маркл и королевской семьей:

  • Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка.
  • Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.
  • Кейт Миддлтон оскорбилась на интервью Меган Маркл, затаив обиду за то, что та подняла старый конфликт.
Кейт Миддлтон Меган Маркл новости шоу бизнеса
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