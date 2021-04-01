Дядя Кейт Миддлтон публично обвинил Меган Маркл во лжи

Родственник Кейт Миддлтон поставил под сомнение слова Меган Маркл о конфликте с любимой племянницей.
Дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит неожиданно высказался по поводу конфликта Меган и герцогини Кембриджской. Он заявил, что племянница вряд ли довела бы кого-то до слез.
Как сообщает Independent, Голдсмит уверен, что вина за конфликт лежит на Меган Маркл.
"Я знаю Кейт с самого момента ее появления на свет. В ней нет ни капли подлости. Это просто не в ее характере. Внутри Кейт еще красивее, чем снаружи. Если кто-то в тот день и выражал недовольство, так это скорее была Меган. Кейт точно попыталась бы прийти к примирению", - говорит он.
Он решил бороться с Меган Маркл до своей смерти, чтобы доказать, что виновна она, а не Кейт.
Что известно о скандале с Меган Маркл и королевской семьей:
- Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка.
- Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.
- Кейт Миддлтон оскорбилась на интервью Меган Маркл, затаив обиду за то, что та подняла старый конфликт.
Автор: Александр Галаджий