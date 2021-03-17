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Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл

17 марта 2021, 12:01

Герцогиня Кембридская эмоционально пережила интервью Меган Маркл на ТВ, в котором девушка рассказала о конфликтах с королевской семьей.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Reuters

Кейт Миддлтон объяснила ситуацию с Меган Маркл, которая возникла во время проживания жены принца Гарри с королевской семьей. Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри рассказала, что вопреки слухам о том, что она доводила Кейт Миддлтон до слез, на самом деле все было наоборот.

Кейт Миддлтон "опечалена, разочарована и обижена" из-за того, что ее конфликт с Меган Маркл вынесен на всеобщее обозрение. Как сообщает OK Magazine, журналистка и "королевский эксперт" Кэти Николл передала слова и реакцию герцогини Кембриджской на интервью.

"Это были очень тяжелые дни для Кейт, но на прошлой неделе она снова вернулась к своей работе и обязанностям. За закрытыми дверями она была опечаленная, разочарованная и обиженная", - сказала она.

Кэти подчеркнула, что Кейт почувствовала себя униженной, потому что есть несколько версий ситуации, и ответить на заявление Меган Маркл она не может.

"Насколько я слышала, существуют разные версии истории, а не только та, которую раскрыла Меган. Кейт думала, что все уже решено и забыто, поэтому повторное открытие этого вопроса было для нее унизительным. Кейт не в состоянии ответить, а Меган и Гарри это знают", - объяснила Николл.

Журналистка подчеркнула, что Кейт Миддлтон всегда сдержанна, уважает личную жизнь и очень деликатно относится к другим. Так что распространение этой истории было трудным моментом для нее.

Конфликт Меган Маркл с Кейт Миддлтон и королевськой семьей

  • Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка.
  • Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.
  • Королева Елизавета официально отреагировала на интервью Меган Маркл и принца Гарри.
  • Напомним, что изгнанная из королевской семьи актриса призналась, что подумывала о самоубийстве из-за угнетения во время приживания во дворце.
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