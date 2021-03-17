Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл

Кейт Миддлтон / Reuters

Кейт Миддлтон объяснила ситуацию с Меган Маркл, которая возникла во время проживания жены принца Гарри с королевской семьей. Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри рассказала, что вопреки слухам о том, что она доводила Кейт Миддлтон до слез, на самом деле все было наоборот.

Кейт Миддлтон "опечалена, разочарована и обижена" из-за того, что ее конфликт с Меган Маркл вынесен на всеобщее обозрение. Как сообщает OK Magazine, журналистка и "королевский эксперт" Кэти Николл передала слова и реакцию герцогини Кембриджской на интервью.

"Это были очень тяжелые дни для Кейт, но на прошлой неделе она снова вернулась к своей работе и обязанностям. За закрытыми дверями она была опечаленная, разочарованная и обиженная", - сказала она.

Кэти подчеркнула, что Кейт почувствовала себя униженной, потому что есть несколько версий ситуации, и ответить на заявление Меган Маркл она не может.

"Насколько я слышала, существуют разные версии истории, а не только та, которую раскрыла Меган. Кейт думала, что все уже решено и забыто, поэтому повторное открытие этого вопроса было для нее унизительным. Кейт не в состоянии ответить, а Меган и Гарри это знают", - объяснила Николл.

Журналистка подчеркнула, что Кейт Миддлтон всегда сдержанна, уважает личную жизнь и очень деликатно относится к другим. Так что распространение этой истории было трудным моментом для нее.

Конфликт Меган Маркл с Кейт Миддлтон и королевськой семьей