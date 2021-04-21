Джамала похвалилася спокусливим тілом після схуднення

Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Українська співачка Джамала після того, як почала вести здоровий спосіб життя, показала наочно свої результати схуднення. Співачка влаштувала фотосесію в спортзалі з новою зачіскою і в крихітному спортивному вбранні, яку опублікувала в Instagram.

На фото Джамала з дредами засвітила прес і продемонструвала накачані тоненькі ніжки і талію.

"Я і спорт. Статус: все складно. Чи займаюся я спортом? Практично ні. Чому? Все просто: немає часу/втомилася/хочу спати/захворіла. Хтось скаже, що це все відмазки, якщо бачиш мету і хочеш... і все в такому дусі. Але зі спортом у мене не складалося саме з цих причин, правда. І хоч бажання було велике, займалася час від часу, коли їздила на відпочинок або все ж знаходила вікно в графіку", - розповіла співачка.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

"Я вже кілька місяців дотримуюся правильного харчування. Рідко-рідко-рідко займаюся бігом, максимум-планка, прес, масаж. У планах у мене піти на всякі процедури по догляду, які допомагають у боротьбі з целюлітом, підтягують шкіру і т.д. зараз не можу сказати, що задоволена своїм тілом. У деяких місцях хочеться більше тонусу, позбутися целюліту, але в цілому хочу трошки похвалити себе, і підбадьорити всіх, хто зі мною поряд", - говорить вона.

Джамала зворушливо подякувала експертам, які з нею працювали, рідних які повірили в неї і шанувальників, які підтримували.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Як відомо, співачка після пологів вирішила зайнятися фігурою і звернулася до відомої дієтолога, яка підібрала їй індивідуально харчування. Також співачка стала більш активною з фізичними вправами.

Раніше учасниця Холостяка показала звабливі форми в крихітному бікіні.