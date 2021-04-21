Джамала похвалилась соблазнительным телом после похудения

Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Украинская певица Джамала после того, как начала вести здоровый образ жизни, показала наглядно свои результаты похудения. Певица устроила фотосессию в спортзале с новой прической и в крошечном спортивном наряде, которую опубликовала в Instagram.

На фото Джамала с дредами засветила пресс и продемонстрировала накачанные тоненькие ножки и талию.

"Я и спорт. Статус: всё сложно. Занимаюсь ли я спортом? Практически нет. Почему? Всё просто: нет времени/устала/хочу спать/заболела. Кто-то скажет, что это все отмазки, если видишь цель и хочешь... и всё в таком духе. Но со спортом у меня не складывалось именно по этим причинам, правда. И хоть желание было велико, занималась время от времени, когда ездила на отдых или всё же находила окно в графике", - рассказала певица.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

"Я уже несколько месяцев придерживаюсь правильного питания. Редко-редко-редко занимаюсь бегом, максимум - планка, пресс, массаж. В планах у меня пойти на всякие процедуры по уходу, которые помогают в борьбе с целлюлитом, подтягивают кожу и т.д. Сейчас не могу сказать, что довольна своим телом. В некоторых местах хочется больше тонуса, избавиться от целлюлита, но в целом хочу немножко похвалить себя, и подбодрить всех, кто со мной рядышком", - говорит она.

Джамала трогательно поблагодарила экспертов, которые с ней работали, родных которые поверили в нее и поклонников, которые поддерживали.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Как известно, певица после родов решила заняться фигурой и обратилась к известной диетологу, которая подобрала ей индивидуально питание. Также певица стала более активной с физическими упражнениями.

Ранее участница Холостяка показала обольстительные формы в крошечном бикини.