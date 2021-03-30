Єдина Росія покарає Dolce & Gabbana за пропаганду ЛГБТ

Dolce & Gabbana / Getty Images

Депутати Держдуми РФ через майже 2 місяці вирішили перевірити ролик популярного бренду Dolce & Gabbana в Instagram, присвяченого Дню закоханих 14 лютого.

Як повідомляють Известия, заступник голови комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Анатолій Виборний звернувся до Генпрокуратури і запросив проведення перевірки офіційного Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana на пропаганду нетрадиційних сексуальних меншин.

Російські правоохоронці шукатимуть порушення статті КоАП "Пропаганда нетрадиційних сексуальних цінностей серед неповнолітніх".читайте такожВідверті фото афро-азіатського трансгендера потрапили в легендарний глянець

"Пропаганда гомосексуалізму сьогодні набула масового характеру. Це справжня атака на наш спосіб життя, цінності та культуру. Навіть більше підходить слово "агресія".... У голлівудських фільмах все більше і більше сюжетів прямо або побічно присвячено темі гомосексуальності. Виходять серіали, в яких головні актори практикують нетрадиційні відносини, а всіх персонажів, які висловлюють сумнів, виставляють дурними, безглуздими і завжди програють", - пояснив свою позицію Анатолій Виборний.

До своєї заяви виборний доклав скріншоти з ролика бренду: в ньому беруть участь представники спільноти ЛГБТК+.

Це не перша подібна заява Анатолія Виборного. Він вже домігся блокування аналогічної інформації в соцмережі ВКонтакте.

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