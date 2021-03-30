Единая Россия накажет Dolce & Gabbana за пропаганду ЛГБТ

Dolce & Gabbana / Getty Images

Депутаты Госдумы РФ спустя почти 2 месяца решили проверить ролик популярного бренда Dolce & Gabbana в Instagram, посвященного Дню влюбленных 14 февраля.

Как сообщают Известия, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру и запросил проведение проверки официального Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana на пропаганду нетрадиционных сексуальных меньшинств.

Русские правоохранители будут искать нарушения статьи КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних".Читайте такжеОткровенные фото афро-азиатского трансгендера попали в легендарный глянец

"Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово "агрессия".... В голливудских фильмах все больше и больше сюжетов прямо или косвенно посвящено теме гомосексуальности. Выходят сериалы, в которых главные актеры практикуют нетрадиционные отношения, а всех персонажей, которые выражают сомнение, выставляют глупыми, нелепыми и всегда проигрывающими", - объяснил свою позицию Анатолий Выборный.

К своему заявлению Выборный приложил скриншоты с ролика бренда: в нем участвуют представители сообщества ЛГБТК+.

Это не первое подобное заявление Анатолия Выборного. Он уже добился блокировки аналогичной информации в соцсети ВКонтакте.

Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях, за подобный контент придется заплатить штраф в размере до 1 млн рублей или получить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.