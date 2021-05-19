Експертка пояснила, чим Go-A підкорили глядачів Євробачення 2021

Яна Прядко / прес-служба

Увечері 18 травня в Роттердамі пройшов перший півфінал Євробачення 2021, куди від України поїхав гурт Go-A з піснею Шум. За результатами голосування, до фіналу пройшли 10 учасників.

Українське виконання Шума високо оцінили глядачі Євробачення. У коментарях під відео з виступу Go-A закордонні фани хвалять українців за використання рідної мови і "фішок" фолк-виконання.

Продюсер, директор зірок Євробачення (Руслана, Олександр Рибак та ін), член міжнародного журі Євробачення від України Яна Прядко пояснила нам яку роль зіграв ризик від використання української мови для виконання

- Чи вплинув фолк-мотив у пісні Go-A на результати так, як це було у Руслани з її Дикими танцями?

- Скажу відверто, фолк-мотиви потрібно вміти використовувати, щоб це звучало цікаво та сучасно!

Руслана була вибуховою хвилею для Євробачення. Добре пам'ятаю, як після першої репетиції Руслани у всіх в Стамбулі був емоційний сплеск. Це був реальний wow ефект. Руслана перша з артистів, хто ризикнув і зміксував англійську та рідну мови - це була переможня Wild Dances.

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Я вважаю, що цього року Go-A зробили потужну пісню, представили цікавий кліп і вже на той момент для мене вони були в топі Євробачення. А коли в травні ми побачили номер на сцені в Роттердамі, то це однозначно було круто і цікаво. Команда групи молодці. Вони використовували багато фолк фішок, які роблять виступ України унікальним і яскравим. Українська мова - прекрасна. Руслана була першою, хто заспівав українською на сцені Євробачення. І зараз у мене величезна повага до групи, що вони змогли так цікаво використовувати всі фолк-фішки і мотиви.

До речі, країнам цікаво слухати нашу мову і прислухатися до слів пісні, а також переводити всі фішки тексту Шум. Все це дуже сильно впливає на голосування.

- З чим може бути пов'язаний стрибок рейтингу Go-A після відкриття Євробачення 2021? Україна підстрибнула до 3 місця за прогнозами букмекерів.

- Таку картину у букмекерів можна спостерігати щороку, коли артисти виходять зі своїми номерами вже на репетиції на головній сцені. Адже сприйняття пісень, кліпів - це одне, а номер на сцені Євробачення - це 3 хвилини для того, щоб запам'ятатись гладачам та спонукати їх відправити за вас свій голос! Іноді номери для виступів на конкурсі додають фори, унікальні, органічні, цікаві і глядачі просто вибухають. І навпаки, може бути так, що візуалізація артиста на сцені або виконання наживо слабкі - і це одразу великий мінус для оцінок...

Україна круто звучить, круто виглядає, браво постановникам номеру. Вболіваю і бажаю крутого виступу у фіналі. Шанси на перемогу великі.

Яна Прядко / прес-служба

- Як вважаєте, Україні вдалося вписатися сучасні культурні запити - як підтримка ЛГБТ, охорона навколишнього середовища? Наскільки це вплинуло на сприйняття групи?

- Соціальні теми та актуальні питання - це додатковий бонус і додаткова аудиторія, яку артист може отримати. У групи це вийшло органічно і це повинно дати свої результати. Однозначно це впливає на сприйняття артиста, групи.

Go-a Шум - виступ у півфіналі Євробачення 2021:

Менш ніж за 12 годин пісня Шум набрала понад 818 тисяч переглядів на ютуб-каналі Євробачення. Глядачі дякують українцям за композицію українською, яку їм стало цікаво перекладати рідними мовами, і хвалять за сміливість показати свою культуру на міжнародному конкурсі.

Другий півфінал Євробачення пройде 20 травня в Роттердамі. Дивитися його можна буде на СТБ і суспільному каналах. Go-A готуються до виступу у фіналі 22 травня.