Эксперт объяснила, чем Go-A покорили зрителей Евровидения 2021

Яна Прядко / Пресс-служба

Вечером 18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал Евровидения 2021, куда от Украины поехала группа Go-A с песней Шум. По результатам голосования, в финал прошли 10 участников.

Украинское исполнение Шума высоко оценили зрители Евровидения. В комментариях под видео с выступления Go-A зарубежные фаны хвалят украинцев за использование родного языка и "фишек" фолк-исполнения.

Продюсер, директор звезд Евровидения (Руслана, Александр Рыбак и др), член международного жюри Евровидения от Украины Яна Прядко объяснила нам какую роль сыграл риск от использования украинского языка для песни.

- Повлиял ли фолк-мотив в песне Go-A на результаты так, как это было у Русланы с ее Дикими танцами?

- Скажу откровенно, фолк-мотивы нужно уметь использовать, чтобы это звучало интересно и современно!

Руслана была взрывной волной для Евровидения. Хорошо помню, как после первой репетиции Русланы у всех в Стамбуле был эмоциональный всплеск. Это был реальный wow эффект! Руслана первая из артистов, кто рискнул и смиксовал английский и родную речь - это была победа Wild Dances.Читайте такжеУкраина прошла в финал Евровидения 2021 - как оценили песню зрители

Я считаю, что в этом году Go-A сделали мощную песню, представили интересный клип и уже на тот момент для меня они были в ТОПе Евровидения. А когда в мае мы увидели номер на сцене в Роттердаме, то это однозначно круто и интересно. Команда группы молодцы!!! Они использовали много фолк фишек, которые делают выступление Украины уникальным и ярким. Украинский язык - прекрасен! Руслана была первой, кто спел по-украински на сцене Евровидения. И сейчас у меня огромное уважение к группе, что они смогли так интересно использовать все фолк-фишки и мотивы.

Кстати, странам интересно слушать наш язык и прислушиваться к словам песни, а также переводить все фишки текста Шум. Все это очень сильно влияет на голосование.

- С чем может быть связан скачок рейтинга Go-A после открытия Евровидения 2021? Украина подпрыгнула до 3 места по прогнозам букмекеров.

- Такую картину у букмекеров можно наблюдать ежегодно, когда артисты выходят со своими номерами уже на репетиции на главной сцене. Ведь восприятие песен, клипов - это одно, а номер на сцене Евровидения - это 3 минуты для того, чтобы запомниться зрителям и побудить их отправить вас свой голос. Иногда номера для выступлений на конкурсе добавляют форы, они уникальные, органические, интересные и зрители просто взрываются. И наоборот, может быть так, что визуализация артиста на сцене или выполнения вживую слабые - и это сразу большой минус для оценок...

Украина круто звучит, круто выглядит, браво постановщикам номера. Болею и желаю крутого выступления в финале. Шансы на победу велики!

Яна Прядко / Пресс-служба

- Как считаете, Украине удалось вписаться современные культурные запросы как поддержка ЛГБТ, охрана окружающей среды? Насколько это повлияло на восприятие группы?

- Социальные темы и актуальные вопросы - это дополнительный бонус и дополнительная аудитория, которую артист может получить. У группы это получилось органично и это должно дать свои результаты. Однозначно это влияет на восприятие артиста, группы!

Go-A Шум - выступление в полуфинале Евровидения 2021:

Менее чем 12 часов песня Шум набрала более 818 тысяч просмотров на ютуб-канале Евровидения. Зрители благодарят украинцев за композицию на украинском, которую им стало интересно переводить на родные языки, и хвалят за смелость показать свою культуру на международном конкурсе.

Второй полуфинал Евровидения пройдет 20 мая в Роттердаме. Смотреть его можно будет на СТБ и Суспильном каналах. Go-A готовятся к выступлению в финале 22 мая.