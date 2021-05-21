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Експерт оцінив ймовірність "політичної перемоги" України на Євробаченні

21 травня 2021, 23:15

У топі букмекерів Євробачення залишаються країни-засновниці і Україна.

Євробачення 2021
Євробачення 2021 / EBU

Після другого півфіналу Євробачення 2021 змінився топ-5 учасників, у яких найбільші перспективи на перемогу. За прогнозами букмекерів Україна займає 5-е місце в рейтингу, поступившись Італії, Франції, Мальті та Швейцарії.

Під час чату на сайті Главред, продюсер, медіамен і творець промо-компанії STARBOM. Денис Путінцев відповів, чому Україна залишилася в списку лідерів разом з цими країнами, і яка ймовірність того, що якщо Україна отримає перемогу, вона буде "політично завуальованою".

"Швейцарія, швейцарець - просто космічний, не такий, як усі, і дуже трендовий для молодої аудиторії. Якщо молодь буде активна при голосуванні, у нього є всі шанси перемогти, - каже Денис. - Втім, думаю, що найбільше шансів у Швейцарії та Ісландії, і саме вони будуть дуже сильно протистояти у фіналі Україні. читайте такожЕксперт пояснила, чим Go-A підкорили глядачів Євробачення 2021Франція та Італія автоматично потрапляють у фінал як країни-засновниці Євробачення. Італійці цього року цікаві: у них цікаве музичне минуле і сильний тестостероновий посил".

Він оцінив представницю Франції, яка сама зізнається, що її база – Шарль Азнавур, Едіт Піаф та інші стовпи французької естради для людей, які скучили за французьким шармом. На його думку, у разі перемоги перемагає французький шарм, а не пісня.

"Що стосується "політичної махінації", трохи втомився від подібних питань, але розумію, що вони будуть завжди. Ми бачили номер групи Go-A, і він явно в числі лідерів. Ще про вихід Греції та Албанії у фінал можна було б сперечатися, але представник від України дійсно сильний. Гурт дуже виріс за ці два роки, у них сильний номер і хороша подача. Сподіваюся, вони збережуть цю енергію у фіналі-у Go-A є всі шанси опинитися в числі лідерів, а, може, і переможцем. І я не думаю, що це буде результатом політичної махінації", - підкреслив він.

Раніше іноземці на Євробаченні виявились про Україну та групу Go-A.

Вже з'явився список всіх фіналістів Євробачення і порядок виступів у фіналі.

Нагадаємо, що фінал Євробачення пройде в Роттердамі 22 травня о 22-00 за київським часом.

Дивитися Євробачення в Україні можна на каналах UA: Перший і СТБ. Онлайн перегляд Євробачення доступний на сайті каналу UA: Перший.

Денис Путінцев новини шоу бізнесу Go-A Євробачення-2021
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