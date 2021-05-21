Эксперт оценил вероятность "политической победы" Украины на Евровидении

Евровидение 2021 / EBU

После второго полуфинала Евровидения 2021 поменялся топ-5 участников, у которых самые большие перспективы на победу. По прогнозам букмекеров Украина занимает 5-е место в рейтинге, уступив Италии, Франции, Мальте и Швейцарии.

Во время чата на сайте Главред, продюсер, медиамен и создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев ответил, почему Украина осталась в лидерах вместе с этими странами, и какая вероятность того, что если Украина получит победу, она будет "политически завуалированной".

"Швейцария, швейцарец – просто космический, не такой, как все, и очень трендовый для молодой аудитории. Если молодежь будет активна при голосовании, у него есть все шансы победить, - говорит Денис. - Впрочем, думаю, что больше всего шансов у Швейцарии и Исландии, и именно они будут очень сильно противостоять в финале Украине. Читайте такжеЭксперт объяснила, чем Go-A покорили зрителей Евровидения 2021Франция и Италия автоматически попадают в финал как страны-основательницы Евровидения. Итальянцы в этом году интересные: у них интересное музыкальное прошлое и сильный тестостероновый посыл".

Он оценил представительницу Франции, которая сама признается, что ее база – Шарль Азнавур, Эдит Пиаф и другие столпы французской эстрады для людей, которые соскучились по французскому шарму. По его мнению, в случае победы победить французский шарм, а не песня.

"Что касается "политической махинации", немного устал от подобных вопросов, но понимаю, что они будут всегда. Мы видели номер группы Go-A, и он явно в числе лидеров. Еще о выходе Греции и Албании в финал можно было бы спорить, но представитель от Украины действительно сильный. Ребята очень выросли за эти два года, у них сильный номер и хорошая подача. Надеюсь, они сохранят эту энергию в финале – у Go-A есть все шансы оказаться в числе лидеров, а, может, и победителем. И я не думаю, что это будет результатом политической махинации", - подчеркнул он.

Ранее иностранцы на Евровидении выказались про Украину и группу Go-A.

Уже появился список всех финалистов Евровидения и порядок выступлений в финале.

Напомним, что финал Евровидения пройдет в Роттердаме 22 мая в 22-00 по киевскому времени.

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