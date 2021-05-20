На Евровидении 2021 иностранцы выказались про Украину и группу Go-A

Группа Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Накануне второго полуфинала Евровидения 2021 журналисты с UA:Перший показали, как Go-A и другие члены украинской делегации брали интервью у иностранцев на Евровидении.

Среди гостей бирюзовой дорожки были и звезды и участники и фанаты - так что мнения самые разные.

Среди прочих оказался также один из организаторов Евровидения, которые в 2017 году приезжали в Украину.

Многие тепло высказались об Украине, многие не раз бывали в нашей стране. Всем понравилась песня Шум, и они высказывали восхищение, как Катерина ее поет, ведь она сложная, что на украинском языке, что в переводе на другие.

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Молдова: "Я все знаю об Украине. Долго жила на Красноармейской, возле Дворца Украина. Нашу Sugar мы создали в Киеве в январе. Был локдаун, но мы нашли там сало, водку. Все было прекрасно".

Ирландия: "Привет! Мы получили очень много хороших сообщений из Украины! Спасибо!"

Азербайджан: "Великолепная песня. Симбиоз современной музыки и фольклора. Великолепное исполнение, мне очень нравится. Желаю Украине удачи!"

Северная Македония: "У вас невероятная музыка! Мне нравится "Соловей", нравится Шум. То, что они делают, – невероятно, креативно. Это должно быть неоценимым".

Италия: "Киев – ваша столица. У вас много хороших футболистов".

Грузия: "Грузия поддерживает Украину. Мы вас любим!"

Бельгия: "Мы выступали в Украине 2 года назад на фестивале. Это было невероятно. У вас классная еда. Мы были в хорошем ресторане в Киеве, еда там была невероятная".

Норвегия: "Это Украина! Я знаю, что у вас одна из самых крутых песен. Я давал много интервью, в которых говорил, что если бы пел другую песню, то это была бы либо песня Кипра, либо настоящий вызов – песня Украины. Эту песню трудно петь на сцене. А ваша постановка сумасшедшая! Не могу поверить, что вы прислали это на Евровидение. это круто!"

Хорватия: "Go-A классные. Одни из моих любимых. Они имеют одинаковую силу. Думаю, что очень важно, когда такая музыка звучит на Евровидении. Очень нравится песня. Не могу дождаться, когда увижу выступление на экране. Большая поддержка из Хорватии!"

Литва: "Мы много знаем об Украине. Это большая страна. С красивыми людьми. Слава Украине!"

Полное видео интервью без перевода доступно на странице Суспільного Instagram.

Вечером 20 мая пройдет второй полуфинал Евровидения 2021, после этого станет известно, кто когда выступает в финале.

Уже прошла первая жеребьевка, и Украина получила свое место и время выступления в финале.