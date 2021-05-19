Новая жеребьевка: стало известно, когда выступает Go-A в финале Евровидения

Go-A / instagram.com/suspilne.eurovision/

Группа Go-A, которая представляет Украину на Евровидении, приняла участие в пресс-конференции почти стразу после завершения первого полуфинала. Журналисты из разных стран задавали вопросы музыкантам, и среди прочих, были вопросы о финале, куда прошла группа.

В видео, которое опубликовали в своем Instagram Go-A и Суспильне Еurovision, музыканты рассказали, что уже известно о финале.

Помимо планов на будущее после Евровидения, Go-A рассказали, как будут выступать в финале.

После первого полуфинала организаторы провели вторую жеребьевку, согласно которого 22 мая группа Go-A выступит во второй части конкурса.

В Первой половине финала Украина выступает с Азербайджаном, Литвой, Норвегией и Швецией. К ним потом добавят победителей второго полуфинала.Читайте такжеЕвровидение 2021 - когда и где смотреть второй полуфинал

Во второй части финала споют участники из стран большой пятерки, в частности Германия, Италия и Франция и участник из страны-победителя - Нидерландов. К ним добавятся оставшиеся страны-победители после 20 мая.

Напомним, что транслировать финал Евровидения в Украине будут СТБ и Ua: Суспильне, также можно будет смотреть выступление онлайн.