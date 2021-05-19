Украина прошла в финал Евровидения 2021 - как оценили песню зрители

Группа Go-A с успехом выступила в первом полуфинале Евровидения 2021.
Вечером 18 мая прошел первый полуфинал Евровидения в Ротердаме, на котором Украина выступила под номером 15 - предпоследней.
Группа Go-A поразила этно-шармом во время своего выступления, который проходил на украинском языке.
По результатам голосования зрителей Евровидения 2021 Украина прошла в суперфинал шоу, попав в десятку победителей полуфинала.
Евровидение 2021 - победители первого полуфинала
- Норвегия,
- Израиль,
- Россия,
- Азербайджан,
- Мальта,
- Литва,
- Кипр,
- Швеция,
- Бельгия,
- Украина
Украину назвали последней во время оглашения победителей, но это не значит, что Go-A выступили хуже - победителей называли в случайном порядку.
Меньше чем за час после публикации видео с украинской песней, оно набрало 175 тысяч просмотров и вырвалось в лидеры среди других участников. Зрители Евровидения из других стран засыпают украинских музыкантов комплиментами.
Выступление Go-A на Евровидении - реакция соцсетей
Среди пожеланий среди иностранных зрителей - высокая оценка того, что украинцы спели на родном языке.
"Песма је одлична, најбоља! Тако треба, певати на свом језику, донети нешто своје културе, а не све по истом шаблону и на енглеском! Украјина, победник!!!", "Единственная песня, сохранившая национальность. С Любовью из Польши", "В ожидании квалификации у меня чуть не случился сердечный приступ. O ІДЕМО УКРАЇНА! 12 очков от Сербии", "Сказочная песня - очень горжусь своей Украиной. Привет из Дублина. Удачи, ребята !", "Весомая заявочка на победу. Самое лучшее выступление сегодняшнего вечера. До конца ждали и верили что вы пройдёте в финал. Болели как за своего. Молодцы. Казахстан в Вас верит ребята. Жгите", "Боже это какой-то оргазм ушей, полный транс, бешеная энергетика" - пишут в комментариях.
В комментарии украинским журналистам после выступления члены Go-A признались, что находятся под эмоциями от выступления.
Напомним, перед выступлением в первом полуфинале Go-A ворвались в лидеры Евровидения 2021 по прогнозам букмекеров.