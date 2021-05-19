Украина прошла в финал Евровидения 2021 - как оценили песню зрители

Go-A / кадр из выступления на Евровидении

Вечером 18 мая прошел первый полуфинал Евровидения в Ротердаме, на котором Украина выступила под номером 15 - предпоследней.

Группа Go-A поразила этно-шармом во время своего выступления, который проходил на украинском языке.

По результатам голосования зрителей Евровидения 2021 Украина прошла в суперфинал шоу, попав в десятку победителей полуфинала.

Евровидение 2021 - победители первого полуфинала

Норвегия,

Израиль,

Россия,

Азербайджан,

Мальта,

Литва,

Кипр,

Швеция,

Бельгия,

Украина

Украину назвали последней во время оглашения победителей, но это не значит, что Go-A выступили хуже - победителей называли в случайном порядку.

Меньше чем за час после публикации видео с украинской песней, оно набрало 175 тысяч просмотров и вырвалось в лидеры среди других участников. Зрители Евровидения из других стран засыпают украинских музыкантов комплиментами.

Выступление Go-A на Евровидении - реакция соцсетей

Среди пожеланий среди иностранных зрителей - высокая оценка того, что украинцы спели на родном языке.

"Песма је одлична, најбоља! Тако треба, певати на свом језику, донети нешто своје културе, а не све по истом шаблону и на енглеском! Украјина, победник!!!", "Единственная песня, сохранившая национальность. С Любовью из Польши", "В ожидании квалификации у меня чуть не случился сердечный приступ. O ІДЕМО УКРАЇНА! 12 очков от Сербии", "Сказочная песня - очень горжусь своей Украиной. Привет из Дублина. Удачи, ребята !", "Весомая заявочка на победу. Самое лучшее выступление сегодняшнего вечера. До конца ждали и верили что вы пройдёте в финал. Болели как за своего. Молодцы. Казахстан в Вас верит ребята. Жгите", "Боже это какой-то оргазм ушей, полный транс, бешеная энергетика" - пишут в комментариях.

В комментарии украинским журналистам после выступления члены Go-A признались, что находятся под эмоциями от выступления.

Напомним, перед выступлением в первом полуфинале Go-A ворвались в лидеры Евровидения 2021 по прогнозам букмекеров.