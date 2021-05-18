Go-A ворвались в список лидеров Евровидения по мнению букмекеров

Группа Go-A / instagram.com/monokatee/

Украина выступает в первом полуфинале Евровидения 2021 под номером 15 - предпоследней по списку.

Первые смельчаки смогут представить свои страны не Евровидении 2021 уже вечером 18 мая. Транслировать шоу будет канал СТБ, смотреть онлайн шоу можно будет после окончания полуфинала.

Незадолго до начала выступлений Украина попала в ТОП-3 в квалификации своей группы и также заняла третье место по вероятности получить победу среди участников, которые выступят 18 мая.

По информации зарубежных СМИ, на это повлияли результаты генеральной репетиции украинцев, которая впечатлила многих.

Даже то, что фронтвумен группы Катерина пропустила одну из репетиций не повлияло на резултаты негативно.

Россия заняла 5 место после Литвы в списках букмекеров.

Уже вечером во вторник, 18 мая, состоится долгожданный первый полуфинал Евровидения-2021, в котором представитель Украины Go-А с песней Шум выступит предпоследней.

65-ый песенный конкурс будет комментировать Тимур Мирошниченко.

Как известно, по правилам, украинцы уже смогут голосовать, но за кого угодно из участников первого полуфинала, кроме Украины.

Спикером Украины на Евровидении 2021 стала певица Tayanna.