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Експерт передрік, чим кінчить"хуліганка " Alyona Alyona після отримання премії Yuna

13 травня 2021, 17:30

У 2021 році в список переможців премії Yuna помітно влилася "Молода кров". Розібралися, чим це може обернутися.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / 1+1

Співачкою року на ювілейній премії стала українська реперка Alyona Alyona, що віддає перевагу соціальним темам у творчості і часто виводить з себе всіх провокаційними вчинками.

Як розповів Головреду продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.COMpany Денис Путінцев, це може бути для неї тільки плюсом, але є небезпека і повного краху.

"Номінації премії Yuna для Alyona Alyona і Tvorchi – це, перш за все, вибір експертів, а не масового споживача продукту. Тому що масовий споживач напевно проголосував би за Олю Полякову або Настю Каменських. Alyona Alyona вже три роки є яскравим персонажем на українській сцені - вона виконує актуальну музику світового масштабу. Тому що зараз хіп-хоп - це музика нового покоління і протест. Крім того, зараз в тренді нестандартність, що виділяє її на тлі "глянцевих" співачок. Однак зараз вона намагається працювати за законами українського шоу-бізнесу - брала участь в шоу Танці з зірками взялася за схуднення, носить одяг з натяком на "глянець", заграє з медіа і уникає різких висловлювань. Тому в майбутньому її нинішня діяльність може нівелювати її унікальність - цим вона собі шкодить, хоча повинна бути більш хуліганкою, ніж є зараз", - розповів він нам.

Феномен премії Yuna в тому, що вона комерційно орієнтована на масового споживача, але контент формують експерти і професіонали всередині шоу-бізнесу, пояснює Путінцев. Результати цієї колаборації дають хороші результати - завдяки цьому премія вирощує молоді таланти і відкриває нові імена для публіки, як Tvorchi, і як цілком можуть стати Go-A після Євробачення. На думку медіамена, для цього у них всі козирі на руках.

"Якщо Go-A помітно виступить на Євробаченні, це дасть можливість колективу вибитися в топ-виконавців і якщо вони не упустять свій хайп і підтримають новими треками та просуванням себе як персонажа, то у них є шанси претендувати на статуетку Yuna наступного року", - напророкував продюсер.

Нагадаємо, що Alyona Alyona нещодавно викликала бурхливе обговорення в Мережі, коли гола обмоталася українським прапором для промо-акції свого проекту.

Це викликало обурення українців через те, що такий акт потрапляє під статтю Кримінального кодексу України "наруга над державними символами". Про це написала українська музична продюсерка Олена Мозгова.

Але на цьому її провокації не завершилися - після отримання премії Yuna Гола Alyona Alyona знову збентежила шанувальників занадто нескромною поведінкою.

До слова, всі виступи реперки Alyona Alyona на шоу Танці з зірками можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.

Денис Путінцев новини шоу бізнесу
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