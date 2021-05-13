УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Эксперт предрек, чем кончит "хулиганка" Alyona Alyona после получения премии Yuna

13 мая 2021, 17:30

В 2021 году в список победителей премии Yuna заметно влилась "молодая кровь". Разобрались, чем это может обернуться.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / 1+1

Певицей Года на юбилейной премии стала украинская реперша Alyona Alyona, предпочитающая социальные темы в творчестве и часто выводящая из себя всех провокационными поступками.

Как рассказал Главреду продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев, это может быть для нее только плюсом, но есть опасность и полного краха.

"Номинации премии Yuna для Alyona Alyona и Tvorchi – это, прежде всего, выбор экспертов, а не массового потребителя продукта. Потому что массовый потребитель наверняка проголосовал бы за Олю Полякову или Настю Каменских. Alyona Alyona уже три года является ярким персонажем на украинской сцене – она исполняет актуальную музыку мирового масштаба. Потому что сейчас хип-хоп – это музыка нового поколения и протест. Кроме того, сейчас в тренде нестандартность, что выделяет ее на фоне "глянцевых" певиц. Однако сейчас она пытается работать по законам украинского шоу-бизнеса – участвовала в шоу Танці с зірками взялась за похудение, носит одежду с намеком на "глянец", заигрывает с медиа и избегает резких высказываний. Потому в будущем ее нынешняя деятельность может нивелировать ее уникальность – этим она себе вредит, хотя должна быть большей хулиганкой, чем есть сейчас", - рассказал он нам.

Феномен премии Yuna в том, что она коммерчески ориентирована на массового потребителя, но контент формируют эксперты и профессионалы внутри шоу-бизнеса, объясняет Путинцев. Результаты этой коллаборации дают хорошие результаты - благодаря этому премия взращивает молодые таланты и открывает новые имена для публики, как Tvorchi, и как вполне могут стать Go-A после Евровидения. По мнению медиамена, для этого у них все козыри на руках.

"Если Go-A заметно выступит на Евровидении, это даст возможность коллективу выбиться в топ-исполнителей и если они не упустят свой хайп и поддержат новыми треками и продвижении себя как персонажа, то у них есть шансы претендовать на статуэтку Yuna в следующем году", - напророчил продюсер.

Напомним, что Alyona Alyona недавно вызвала бурное обсуждение в Сети, когда голая обмоталась украинским флагом для промо-акции своего проекта.

Это вызвало негодование украинцев из-за того, что такой акт попадает под статью Уголовного Кодекса Украины "Надругательство над государственными символами". Об этом написала украинская музыкальная продюсерка Алена Мозговая.

Но на этом ее провокации не завершились - получение премии Yuna голая Alyona Alyona снова смутила поклонников слишком нескромным поведением.

К слову, все выступления рэперки Alyona Alyona на шоу Танці з зірками можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Денис Путинцев новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт предрек, чем кончит "хулиганка" Alyona Alyona после получения премии Yuna». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как уберечь мозг от активного старения клеток - ученые назвали способыКак уберечь мозг от активного старения клеток - ученые назвали способы Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвыВознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Россия готовит для Украины "троянского коня"Россия готовит для Украины "троянского коня" Путину придется проглотнуть оскорбление от УкраиныПутину придется проглотнуть оскорбление от Украины Медведчук сделал заявление о встрече Зеленского с ПутинымМедведчук сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным

Последние новости

17:51
Шведские генералы пригрозили России своей военной силой
17:49
У Кличко объявили об условии повышения тарифов на проезд в Киеве Видео
17:30
Эксперт предрек, чем кончит "хулиганка" Alyona Alyona после получения премии Yuna
17:27
Новая фигурка Цири из "Ведьмака 3" появилась в магазине авторов игры Фото Видео
17:24
День святых жен-мироносиц 2021: когда православные отмечают День жены
Реклама
17:11
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: угрозы, и как не сгореть от стыда Видео
16:45
"Халк подрался с дементорами": мужчина полностью разгромил купе в поезде на Трускавец Видео
16:37
Суд над Медведчуком Кива "скрасил" скандалами: помешала "ж*па" Видео
16:37
Полиция Николаева обнаружила тело пропавшего бизнесмена Олега Полякова
16:35
Sony представила две новые расцветки контроллера PS5 DualSense Видео
16:02
Голая Alyona Alyona вызвала фурор новой провокацией
15:56
Детская больница в Днепре превратится в медучреждение европейского уровня
15:53
Отрезавшая в Харькове своей дочери голову женщина держит в страхе родное село Видео
15:34
Xiaomi представила беспроводные наушники FlipBuds Pro – конкурента AirPods Pro
15:33
Встреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков Видео
15:30
Дима Комаров показал все прелести "украинской Сахары" в новом выпуске тревел шоу
15:02
Катя Осадчая мастерски спрятала беременный животик под обольстительным нарядом
14:58
Авторы Life is Strange: True Colors продолжают знакомить игроков с героями будущей игры Видео
14:55
Витамин D2 и D3: в чем ключевая разница Видео
14:54
Эксперт назвал причину стремительного роста цены на железную руду
Реклама
14:53
Без годовых тарифов цена кубометра газа для населения была бы 13 гривень - эксперт
14:47
Эксперт рассказал о планах металлургов кратно увеличить налоговые отчисления
14:45
Катастрофа под Чугуевом: найдена главная причина крушения Ан-26
14:44
В Кремле раскрыли планы по ситуации с поглощением Донбасса Видео
14:30
Мужчины не плачут, а выходят покурить - каким вышел фильм Гнев человеческий Видео
14:19
Опубликованы новые пленки с участием "Медведчука" и "чиновника Путина" Видео
14:04
Опубликовано 30-минутное геймплейное видео ПК-версии игры Days Gone Видео
13:57
Суд над Медведчуком: появилось первое решение Видео
13:53
К курортной Кирилловке наконец прокладывают качественную дорогу
13:43
Вся Украина оказалась в одной зоне карантина: главные ограничения Фото Видео
13:41
На суде над Медведчуком Рабинович показал всем "фак" на камеру Видео
13:34
На борту самолета из Турции во время драки одна украинка разбила голову другой Видео
13:32
Эксперт объяснил, как манипулирут вопросом о рентной ставке на добычу железной руды
13:14
Суд над Медведчуком по делу о госизмене: прямая трансляция
13:10
Илон Маск одним твитом обвалил курс биткоина на 17%
12:57
"Богиня": Настя Каменских изящно подчеркнула идеальные формы в шикарном платье
12:23
Суд над Медведчуком: когда начнется, и что грозит куму Путина Видео
12:21
Кофе против похмелья: правда о том, помогает ли он Видео
12:17
Ubisoft представила список игр, которые выйдут на рынок в 2021-2022 годах Видео
12:14
Зеленский поставил точку в вопросе запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси Видео
Реклама
11:45
Врачи рассказали, когда вино становится опасным Видео
11:29
Руки дядюшки Сэма: чего ждать дальше от перепалки Израиля и Палестины мнение
11:26
Украину зальет дождями и прогреет до +28 Видео
11:07
Yuna 2021 - список всех победителей музыкальной премии Видео
10:58
В метро Киева попросили поднять тарифы на проезд до 21 грн Видео
10:39
Из-за неконтролируемого ввоза вагонов из РФ в Украине остановились 15 заводов - эксперт
10:33
Арестович посоветовал, как раз и навсегда решить языковой вопрос в Украине Видео
10:16
Когда принимать душ здоровее всего: врач поделился важными советами Видео
10:02
Дом конституционного судьи Тупицкого обыскивают – СМИ Видео
10:01
Почему Украина осталась без вакцины на самом деле мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять