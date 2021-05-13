Эксперт предрек, чем кончит "хулиганка" Alyona Alyona после получения премии Yuna

Alyona Alyona / 1+1

Певицей Года на юбилейной премии стала украинская реперша Alyona Alyona, предпочитающая социальные темы в творчестве и часто выводящая из себя всех провокационными поступками.

Как рассказал Главреду продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев, это может быть для нее только плюсом, но есть опасность и полного краха.

"Номинации премии Yuna для Alyona Alyona и Tvorchi – это, прежде всего, выбор экспертов, а не массового потребителя продукта. Потому что массовый потребитель наверняка проголосовал бы за Олю Полякову или Настю Каменских. Alyona Alyona уже три года является ярким персонажем на украинской сцене – она исполняет актуальную музыку мирового масштаба. Потому что сейчас хип-хоп – это музыка нового поколения и протест. Кроме того, сейчас в тренде нестандартность, что выделяет ее на фоне "глянцевых" певиц. Однако сейчас она пытается работать по законам украинского шоу-бизнеса – участвовала в шоу Танці с зірками взялась за похудение, носит одежду с намеком на "глянец", заигрывает с медиа и избегает резких высказываний. Потому в будущем ее нынешняя деятельность может нивелировать ее уникальность – этим она себе вредит, хотя должна быть большей хулиганкой, чем есть сейчас", - рассказал он нам.

Феномен премии Yuna в том, что она коммерчески ориентирована на массового потребителя, но контент формируют эксперты и профессионалы внутри шоу-бизнеса, объясняет Путинцев. Результаты этой коллаборации дают хорошие результаты - благодаря этому премия взращивает молодые таланты и открывает новые имена для публики, как Tvorchi, и как вполне могут стать Go-A после Евровидения. По мнению медиамена, для этого у них все козыри на руках.

"Если Go-A заметно выступит на Евровидении, это даст возможность коллективу выбиться в топ-исполнителей и если они не упустят свой хайп и поддержат новыми треками и продвижении себя как персонажа, то у них есть шансы претендовать на статуэтку Yuna в следующем году", - напророчил продюсер.

Напомним, что Alyona Alyona недавно вызвала бурное обсуждение в Сети, когда голая обмоталась украинским флагом для промо-акции своего проекта.

Это вызвало негодование украинцев из-за того, что такой акт попадает под статью Уголовного Кодекса Украины "Надругательство над государственными символами". Об этом написала украинская музыкальная продюсерка Алена Мозговая.

Но на этом ее провокации не завершились - получение премии Yuna голая Alyona Alyona снова смутила поклонников слишком нескромным поведением.

К слову, все выступления рэперки Alyona Alyona на шоу Танці з зірками можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.