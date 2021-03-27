Емма Стоун вперше стала мамою

Емма Стоун / Getty Images

Знаменита актриса Емма Стоун таємно народила первістка своєму чоловікові режисерові і коміку Дейву Маккарті. Пара не повідомляла нікуди про поповнення про сім'ю.

Як повідомили джерела, близькі до пари виданню TMZ, Емма Стоун і Дейв Маккарі стали батьками ще 13 березня, близько 2 тижнів тому. Пара не розсекретила ім'я і стать новонародженого малюка, а також офіційно не прокоментувала новину. Тому деталі поки невідомі.

Емма Стоун і Дейв Маккарті - історія відносин

Про вагітність Емми Стоун стало відомо 5 січня - коли ЗМІ дізналися, що скоро актриса вже буде народжувати.

Роман американського коміка, письменника і режисера шоу Saturday Night Live Дейва Маккарі і актори Емми Стоун почався в 2017-2018 рр. Пара активно приховує свої стосунки, і багато про що ЗМІ залишається тільки гадати.

Пара вирішила підтвердити чутки про їхній роман під час спільного виходу. Це сталося на премії SAG Awards в Лос-Анджелесі, і вже в 2019 році Маккарі зробив пропозицію коханій.

Коли саме Стоун і Маккарті одружилися - також невідомо.

Нагадаємо, що пару тижнів тому Емілі Ратаковскі вперше стала мамою і показала новонародженого сина