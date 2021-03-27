Эмма Стоун стала мамой в первый раз

Эмма Стоун / Getty Images

Знаменитая актриса Эмма Стоун тайно родила первенца своему мужу режиссеру и комику Дэйву Маккарти. Пара не сообщала никуда о пополнении о семье.

Как сообщили источники, близкие к паре изданию TMZ, Эмма Стоун и Дэйв Маккари стали родителями еще 13 марта, около 2 недель назад. Пара не рассекретила имя и пол новорожденного малыша, а также официально не прокомментировала новость. Поэтому детали пока неизвестны.

Эмма Стоун и Дэйв Маккарти - история отношений

О беременности Эммы Стоун стало известно 5 января - когда СМИ узнали, что скоро актриса уже будет рожать.

Роман роман американского комика, писателя и режиссера шоу Saturday Night Live Дэйва Маккари и актеры Эммы Стоун начался в 2017-2018 гг. Пара активно скрывает свои отношения, и много о чем СМИ остается только гадать.

Пара решила подтвердить слухи об их романе во время общего выхода. Это произошло на премии SAG Awards в Лос-Анджелесе, и уже в 2019 году Маккари сделал предложение возлюбленной.

Когда именно Стоун и Маккарти поженились - также неизвестно.

Напомним, что пару недель назад Эмили Ратаковски впервые стала мамой и показала новорожденного сына