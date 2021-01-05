Звезда Ла-ла-лэнда беременна первенцем

Эмма Стоун / Instagram

В сентябре 2020 в сети стали распространяться слухи о том, что звезда Голливуда Эмма Стоун беременна, но они не находили подтверждения. Теперь ловкий папарацци поймал на улице девушку во время прогулки. У Эммы Стоун явственно выделяется животик под одеждой, пишет Daily Mail и публикует фото.

Суперскрытная американская актриса не смогла скрыть свой увеличивающийся животик во время прогулки в Лос-Анджелесе, и издание поспешило выставить на показ свое фотодоказательство.

Эмма Стоун замечена в тотал-блэк луке, и облегающие лосины гармонируют со свободной футболкой, которая явственно натягивается животом.

Фото сделаны 30 декабря, но в Сети их опубликовали только сейчас. Эмма Стоун и Дэйв Маккарти скоро станут родителями.

Пара всеми силами скрывает свою личную жизнь, но все равно, все узнали, когда они обручились в 2019. А про тайную свадьбу в 2020 году слухи разлетелись очень быстро.

Напомним, Эмма Робертс стала мамой аккурат перед Новым годом 2021.