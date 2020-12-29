Эмма Робертс стала мамой в первый раз

Эмма Робертс / Instagram

Звезда Американской истории ужасов Эмма Робертс стала мамой еще 27 декабря. Роды состоялись в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Малыш и новоиспеченная мама чувствуют себя хорошо, однако показывать сына миру родители не спешат, пишет издание E!News

Знаменитые родители назвали сына Родс. Пара не спешит афишировать пополнение в семье и знакомить поклонников с малышом. Однако инсайдеры издания утверждают, что со звездной мамой и мальчиком все хорошо.

"Мама и малыш здоровы", – говорится в сообщении.

Счастливый отец Гаретт Хедлунд вроде был все время рядом с любимой.

Напомним, что Эмма Робертс и Гаретт Хедлунд встречаются с 2019 года и не показывают на публику свои отношения.

О том, что Эмма Робертс беременна стало известно в июне 2020 года.