Эмма Робертс беременна в первый раз

Эмма Робертс / Instagram

Эмма Робертс беременна своим первенцем - это уже официально.

Американская актриса Эмма Робертс беременна в 29 лет от своего 35-летнего возлюбленного Гаррета Хедлунда, пишет US Weekly.

После начала отношений Эммы и Робертса инсайдеры не спешили подтверждать их роман и настаивали, что у них все несерьезно.

"Сейчас они не говорят о помолвке или браке. Им нравится гулять и проводить время вместе, их отношения скорее веселые, чем серьезные", - приводит издание слова инсайдеров.

Пока пара официально не прокомментировала новость. Для обоих будущих родителей ребенок будет первым.

Напомним, что Эмма Робертс начала встречаться с Гарретом Хедлундом в 2019 году после того, рак разорвала 7-летние отношения с Эваном Питерсом, с которым весь мир ей прочил свадьбу и счастливую жизнь. С Питерсом Эмма Робертс была помолвлена.

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