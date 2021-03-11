Эмили Ратаковски впервые стала мамой и показала новорожденного сына

Эмили Ратаковски показала новорожденного сына / Instagram

29-летняя американская модель Эмили Ратаковски родила сына и поделилась первым снимком малыша на своей странице в социальной сети Instagram. На фото молодая мама кормит новорожденного грудью, сидя на кровати в палате.

"Сильвестр Аполлон Бэр пришел к нам на эту Землю. Это случилось 8 марта 2021 года в самое сюрреалистичное, красивое и полное любви утро в моей жизни", – подписала снимок Эмили.

За первые час после публикации фото набрало свыше 1 миллиона лайков и массу комментариев, в которых пользователи поздравляли новоиспеченную мать с рождением первенца.

Как сообщал Главред, о своей беременности Ратаковски объявила в октябре прошлого года и снялась в фотосессии для журнала Vogue.

Пол ребенка модель не разглашала, однако в одном из своих сообщений отметила, что ее ребенок сделает это сам, когда ему исполнится 18 лет.

Отцом мальчика является продюсер Себастьян Бир-Макклард, за которого Эмили вышла замуж 23 февраля 2018 года. Себастьян сделал ей предложение всего через несколько недель после знакомства.