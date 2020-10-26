УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Модель Эмили Ратаковски объявила о беременности

26 октября 2020, 23:57

Манекенщица предстала с округлившимся животом на обложке журнала.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски объявила о первой беременности / instagram.com/emrata

Известна американская модель и актриса Эмили Ратаковски станет мамой, она объявила о своей первой беременности.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала обнаженной и продемонстрировала значительно округлившийся живот.

Модель также анонсировала новую обложку Vogue, где она позирует уже в интересном положении.

"Мой муж любит говорить, что "мы беременны". Я говорю ему, что, хотя это приятное чувство, это не совсем правда. Меня возмущает, что ДНК всей его семьи находится внутри меня, но моя ДНК не находится внутри него. "Это просто кажется несправедливым", - говорю я, и мы оба смеемся", — поделилась модель в интервью.

Читайте такжеДжиджи Хадид не стыдясь оголила сочную фигуру и беременный животПо словам Ратаковски, они с мужем не будут раскрывать пол ребенка. Модель добавила, что ей нравится идея навязать ребенку как можно меньше гендерных стереотипов.

"Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом", — сказала она.

Отец ребенка Ратаковски — продюсер Себастьян Бир-Макклард.

/ Фото: Instagram/emrata

Напомним, Ратаковски решила поэксперементировать со своим цветом волос, и стала блондинкой. 29-летняя модель-шатенка призналась, что никогда не делала таких кардинальных изменений со своей прической, и теперь радуется, как ребенок.

Как ранее сообщалось, Ратаковски занимается не только отстаиванием прав женщин и благотворительностью. Уже несколько лет она развивает собственный бренд белья Inamorata.

беременность Эмили Ратаковски новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Модель Эмили Ратаковски объявила о беременности». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

01:34
"Значит, о Тиле всё правда": продюсер певицы высказалась о романе Лободы и Линдеманна
00:55
Медики нашли новую и связанную с возрастом особенность Covid-19
00:19
Поймать удачу на хвост с начесом: календарь стрижек на ноябрь 2020
00:01
Гороскоп на 27 октября для всех: фарт кошелька, удар в спину и новый дом Видео
26 октября, понедельник
23:57
Модель Эмили Ратаковски объявила о беременности
Реклама
23:35
Стало известно, сколько украинцев не пошли голосовать из-за Covid-19
23:29
Суд постановил уволить Сытника с должности главы НАБУ
23:10
Столар в Киеве пытается протянуть партию Пальчевского за счет голосов ОПЗЖ, – СМИ
23:03
Туроператор озвучил подробности нападения акулы на украинцев в Египте Видео
22:57
Коронавирус в Украине после выборов: за сутки добавились почти 5,5 тыс. новых больных Видео
22:46
Спирулина: названы 7 преимуществ для здоровья Видео
22:30
Был Люцифер - стал Джек: в Минюсте рассказали о самых диких сменах имен в стране
22:24
Эксперты спрогнозировали ситуацию с пресной водой в Крыму Видео
22:23
В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику из Украины Видео
22:21
Невероятная Каппадокия: марсианский ландшафт, подземные города и полеты на воздушных шарах
21:54
Вирус папилломы человека: симптомы, факторы риска и профилактика Видео
21:44
NASA обнаружило воду на освещенной стороне Луны Видео
21:41
"Это самоубийство": Резников откровенно высказался о выполнении Минска Видео
21:26
США помогут Украине вернуть Крым: в МИД сделали заявление Видео
21:23
Органические продукты: врачи рассказали правду о производстве и пользе для здоровья Видео
Реклама
21:07
"Обрекают на верную смерть": Чубаров бьет тревогу из-за действий оккупантов в Крыму
20:50
Лекарственные травы против гриппа и пневмонии: как правильно делать ингаляцию Видео
20:47
В Кабмине объяснили, почему Зеленский уволил Фокина из ТКГ по Донбассу Видео
20:41
Путин уволил силовика, провалившего отравление Навального – СМИ Видео
20:40
Смелый шаг: Украина запретила въезд чиновникам из Венгрии
20:03
"Авральной истории не будет": как будут воплощать в жизнь опрос Зеленского Видео
19:58
Протекает бессимптомно: в Китае на Covid-19 тестируют город-миллионник
19:57
В ЦИК допустили перенос второго тура выборов: названа причина и сроки Видео
19:30
В Слуге народа рассказали, сколько украинцев приняли участие в опросе Зеленского Видео
19:27
В ОБСЕ прошлись по опросу Владимира Зеленского Видео
19:14
Верещук требует уволить Тищенко после провала на выборах в Киеве Видео
19:02
Участникам забастовки в Беларуси помогут деньгами: Тихановская назвала сумму Видео
18:56
В ВОЗ обнадежили прогнозом по коронавирусу
18:45
PS5 теряет стартовые эксклюзивы за три недели до её релиза Видео
18:25
Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание и дожди Видео
18:22
Антикоррупционный суд отказался арестовывать Януковича по делу Межигорья
18:04
Бюджетный "кровавый" рахат лукум – рецепт на Хэллоуин Видео
18:01
Пашинян назвал условие компромисса Армении по Нагорному Карабаху Видео
17:56
Microsoft опубликовала официальный обзор консолей Xbox Series Видео
17:55
Ким Кардашьян в бикини шокировала фанатов сексуальной фигурой
Реклама
17:53
Глава налоговой Любченко развернул коррупционные схемы - СМИ
17:44
У мэра Харькова пояснили отсутствие фотодоказательств из клиники Шарите Видео
17:21
В Слуге народа отреагировали на результаты опроса Зеленского по Донбассу Видео
17:20
У Авакова рассказали, сколько нарушений было на местных выборах
17:20
Венгрия вмешалась в выборы: Украина вручила послу ноту протеста Видео
16:49
Facebook запустила собственный облачный сервис для игр — он бесплатный
16:47
Дегрик Шевцова хочет отсудить у СМИ 1 млн грн, а деньги передать фонду Tabletochki
16:33
В Евросоюзе оценили вероятность нового санкционного удара по режиму Лукашенко Видео
16:32
Счастье в деньгах: финансовый терапевт рассказал, сколько их нужно для здоровой жизни Видео
16:22
Задушил и отрезал большой палец: в России поймали убийцу преподавателя института
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять