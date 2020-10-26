Модель Эмили Ратаковски объявила о беременности

Эмили Ратаковски объявила о первой беременности / instagram.com/emrata

Известна американская модель и актриса Эмили Ратаковски станет мамой, она объявила о своей первой беременности.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала обнаженной и продемонстрировала значительно округлившийся живот.

Модель также анонсировала новую обложку Vogue, где она позирует уже в интересном положении.

"Мой муж любит говорить, что "мы беременны". Я говорю ему, что, хотя это приятное чувство, это не совсем правда. Меня возмущает, что ДНК всей его семьи находится внутри меня, но моя ДНК не находится внутри него. "Это просто кажется несправедливым", - говорю я, и мы оба смеемся", — поделилась модель в интервью.

Читайте такжеДжиджи Хадид не стыдясь оголила сочную фигуру и беременный животПо словам Ратаковски, они с мужем не будут раскрывать пол ребенка. Модель добавила, что ей нравится идея навязать ребенку как можно меньше гендерных стереотипов.

"Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом", — сказала она.

Отец ребенка Ратаковски — продюсер Себастьян Бир-Макклард.

/ Фото: Instagram/emrata

Напомним, Ратаковски решила поэксперементировать со своим цветом волос, и стала блондинкой. 29-летняя модель-шатенка призналась, что никогда не делала таких кардинальных изменений со своей прической, и теперь радуется, как ребенок.

Как ранее сообщалось, Ратаковски занимается не только отстаиванием прав женщин и благотворительностью. Уже несколько лет она развивает собственный бренд белья Inamorata.