Євробачення 2021 фінал: Go-A підірвали зал піснею Шум / Reuters

У Роттердамі проходить фінал Євробачення 2021. Прийшла черга України виступати на сцені, і українці вийшли в своїх сценічних костюмах.

Go-A вийшли на сцену Євробачення, щоб представити в останній раз перед голосуванням фолк-пісню Шум.

Як і писали фанати Євробачення в численних коментарях до пісні, виступ запалив зал, і викликав бурхливі танці і прояв емоцій всіх, хто був у ньому.

Іноземцям дуже сподобався стиль групи, і вони почали перекладати Шум на свої мови відразу після першого півфіналу

Після того, як українці підвели останні ноти пісні, зал буквально вибухнув оплесками - такий прийом у фіналі виявився одним з найтепліших.

Євробачення 2021 фінал: Go-A підірвали зал піснею Шум / Reuters

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Go-A Шум - текст пісні

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума…

Євробачення 2021 фінал: Go-A підірвали зал піснею Шум / Reuters

Нагадаємо, що Україна підскочила в рейтингу букмекерів на перемогу в Євробаченні 2021 прямо під час фіналу.

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