Євробачення 2021 фінал: Go-A підірвали зал піснею Шум

Україна виступила на Євробаченні під номером 19.
У Роттердамі проходить фінал Євробачення 2021. Прийшла черга України виступати на сцені, і українці вийшли в своїх сценічних костюмах.
Go-A вийшли на сцену Євробачення, щоб представити в останній раз перед голосуванням фолк-пісню Шум.
Як і писали фанати Євробачення в численних коментарях до пісні, виступ запалив зал, і викликав бурхливі танці і прояв емоцій всіх, хто був у ньому.
Іноземцям дуже сподобався стиль групи, і вони почали перекладати Шум на свої мови відразу після першого півфіналу
Після того, як українці підвели останні ноти пісні, зал буквально вибухнув оплесками - такий прийом у фіналі виявився одним з найтепліших.
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Go-A Шум - текст пісні
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума…
Нагадаємо, що Україна підскочила в рейтингу букмекерів на перемогу в Євробаченні 2021 прямо під час фіналу.
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