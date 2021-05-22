Евровидение 2021 финал: Go-A подорвала зал песней Шум

Украина выступила на Евровидении под номером 19.
В Роттердаме проходит финал Евровидения 2021. Пришла очередь Украины выступать на сцене, и укранцы вышли в своих сценических костюмах.
Go-A вышли на сцену Евровидения, чтобы представить в последний раз перед голосованием фолк-песню Шум.
Как и писали фанаты Евровидения в многочисленных комментариях к песне, выступление зажгло зал, и вызвало бурные танцы и проявление эмоций всех, кто был в нем.
Иностранцам очень понравился стиль группы, и они начали переводить Шум на свои языки сразу после первого полуфинала
После того, как украинцы подвели последние ноты песни, зал буквально взорвался аплодисментами - такой прием в финале оказался одним из самых теплых.
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Go-A Шум - текст песни
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума…
Напомним, что Украина подскочила в рейтинге букмекеров на победу в Евровидении 2021 прямо во время финала.
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