Евровидение 2021 финал: Go-A подорвала зал песней Шум / Reuters

В Роттердаме проходит финал Евровидения 2021. Пришла очередь Украины выступать на сцене, и укранцы вышли в своих сценических костюмах.

Go-A вышли на сцену Евровидения, чтобы представить в последний раз перед голосованием фолк-песню Шум.

Как и писали фанаты Евровидения в многочисленных комментариях к песне, выступление зажгло зал, и вызвало бурные танцы и проявление эмоций всех, кто был в нем.

Иностранцам очень понравился стиль группы, и они начали переводить Шум на свои языки сразу после первого полуфинала

После того, как украинцы подвели последние ноты песни, зал буквально взорвался аплодисментами - такой прием в финале оказался одним из самых теплых.

Go-A - Финал Евровидения-2021 / Reuters

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Go-A Шум - текст песни

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума…

Напомним, что Украина подскочила в рейтинге букмекеров на победу в Евровидении 2021 прямо во время финала.

Go-A - финал Евровидения 2021 / Reuters

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