Евровидение-2021: Украина подскочила в рейтинге букмекеров прямо во время финала

Евровидение 2021 - последние прогнозы букмекеров / instagram.com/eurovision/

После второго полуфинала Евровидения 2021 поменялся список лидеров в финале. Украина на два дня опустилась на одно место в списке лидеров, опубликованном на официальном сайте EBU.

Прямо во время финала Украина получила мощный толчок и резко вырвалась вперед, заняв 4 место в списке лидеров, обойдя Швейцарию, которая до этого была четвертой.

Теперь список топ-5 лидеров Евровидения 2021 выглядит так:

Италия

Франция

Мальта

Украина

Швейцария

Далее идут Исландия, Португалия и Италия. Литва и Сан-Марино - 9 и 10 в списке на победителя.

Напомним, финал Евровидения начался в Роттердаме 22 мая в 22-00 по киевскому времени.

Смотреть Евровидение в Украине можно на каналах UA: Перший и СТБ. Онлайн просмотр Евровидения доступен на сайте канала UA: Перший.