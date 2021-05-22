Евровидение-2021: Украина подскочила в рейтинге букмекеров прямо во время финала

Финал Евровидения в Роттердаме начался в 22-00 по киевскому времени 22 мая, но прогнозы букмекером продолжают меняться.
После второго полуфинала Евровидения 2021 поменялся список лидеров в финале. Украина на два дня опустилась на одно место в списке лидеров, опубликованном на официальном сайте EBU.
Прямо во время финала Украина получила мощный толчок и резко вырвалась вперед, заняв 4 место в списке лидеров, обойдя Швейцарию, которая до этого была четвертой.
Теперь список топ-5 лидеров Евровидения 2021 выглядит так:
- Италия
- Франция
- Мальта
- Украина
- Швейцария
Далее идут Исландия, Португалия и Италия. Литва и Сан-Марино - 9 и 10 в списке на победителя.
Напомним, финал Евровидения начался в Роттердаме 22 мая в 22-00 по киевскому времени.
Смотреть Евровидение в Украине можно на каналах UA: Перший и СТБ. Онлайн просмотр Евровидения доступен на сайте канала UA: Перший.
Автор: Александр Галаджий