Фіналіст голосу 2021 розкрив свою пісню для останнього ефіру шоу

Голос країни 2021 / instagram.com/goloskrainy_official/

Фіналісти шоу Голос Перезавантаження Тьома Павучок, Сергій Лазановський, Юлія Тимочко та Сергій Нейчев розкрили плани на фінал, та розповіли, що співатимуть.

У прямому ефірі з організаторами шоу Голос країни 2021 учасники пообіцяли дуети з тренерами, суперхіти у своєму виконанні і повне переродження.

Тьома Павучок зізнався, що вони з Монатіком готують незвичайний виступ - вони взяли одну з найпопулярніших українських пісень, і переробили її під виконавця.

"У нас буде крута пісня в моєму стилі. Так само, як я прийшов з Гуцулкою на шоу, так буде і з тренером", - сказала Тьома Павучок.читайте такожРоман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниці

Сергій Лазановський зізнався, що готує зі своїм тренером незвичайний виступ - вони репетирують пісню, яку виконуватимуть дуетом.

Яку саме пісню Сергій виконуватиме з Надею, він не зізнався, але пообіцяв, що глядачі будуть здивовані в прямому ефірі 25 квітня.

"Це буде щось новеньке, - пообіцяв він. - Чотири улюблених виконавця перетворяться в щось неймовірне, що Вам обов'язково сподобається".

Голос країни / instagram.com/goloskrainy_official/

Юлія Тимочко оголосила, що збирається відкрити себе по-новому з піснею у фіналі. Вони з тренером готують дуже потужний виступ в останньому ефірі шоу Голос.

З іншого боку, учасники відзначили, що переможець, швидше за все співатиме не переможну пісню, а одну з уже виконаних на шоу композицій.

У той час, як Сергій Лазановський пообіцяв знову заспівати з тренером - такою буде його переможна пісня.

Нагадаємо, що фінал шоу Голос країни 2021 пройде на 1+1 25 квітня о 21:00.

Дивитися фінальний випуск голосу 2021 можна буде на сайті 1+1 video.